۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی:

فعالیت سامانه بارشی تا بامداد شنبه در استان مرکزی تداوم دارد

اراک- معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا بامداد شنبه در این استان تداوم دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: عصر امروز (جمعه)، سرعت وزش باد در برخی مناطق نیمه جنوب استان افزایش خواهد یافت که می‌تواند در هنگام بارش برف به ویژه در ساعات شب، موجب کولاک برف در مناطق کوهستانی در این نواحی شود.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی طی ساعات آتی تا اواخر وقت و در برخی از مناطق بامداد فردا شنبه دارد و پس از آن سامانه بارشی به تدریج از استان عبور می‌کند.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: در این بازه زمانی، بارش‌ها گاهی به صورت بارش یا رگبار باران و در ارتفاعات و برخی از مناطق سردسیر و کوهستانی به ویژه در ساعات شب به صورت بارش برف پیش بینی می‌شود.

مرادی با اشاره به هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان مرکزی افزود: همچنین احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، لغزندگی معابر و جاده‌ها، احتمال کولاک برف در گردنه‌های این استان تا بامداد شنبه پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: به دلیل جابجایی توده‌های هوا وزش باد طی فردا شنبه در استان تداوم خواهد یافت که در برخی از نواحی بویژه در نیمه جنوبی استان شدید خواهد بود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی با بیان اینکه دمای هوا طی روزهای آتی تا صبح سه شنبه در استان روند کاهشی دارد، گفت: بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد، عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه در برخی از ساعات موجب افزایش ابر و در برخی از نقاط بارش باران و برف و وزش باد در استان خواهد شد.

