با این شیوه استقلال ضربه خواهد خورد/ تنهاترین تیم لیگ ما هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر صنعت نفت آبادان گفت: با اینکه تعطیلات طولانی را پشت سر گذاشتیم اما توانستیم در اولین هفته به سه امتیاز دست پیدا کنیم و صدرنشینی خود را تثبیت کنیم.

وی افزود: باید این روند را در بازی های آینده ادامه دهیم تا بتوانیم شانس اول قهرمانی در لیگ امسال باشیم.

وی در خصوص مشکلات به وجود آمده در استقلال گفت: متاسفانه این اختلافات به تیم ضربه زده است و اگر این روند ادامه پیداکند شرایط برای ما سخت تر خواهد شد. ما تنهاترین تیم در لیگ هستیم که هیچ یک از ما حمایت نمی کند. در ابتدای فصل خود من پیشقدم شدم و با بازیکنان صحبت کردم که قرارداد خود را کم کنند اما تنها ما سقف قرارداد را رعایت کردیم و من شرمنده بازیکنانی شدم که از آنان خواستم قرارداد خود را کم کنند.

کاپیتان تیم استقلال خاطرنشان کرد: این اتفاق برای استقلال خوب نیست. ما باید در لیگ، بازی های زیادی را انجام دهیم و اگر تمرکز نداشته باشیم به مشکل برخواهیم خورد. خود من از فصل گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ درصد طلبکار هستم و نمی دانم چه زمانی مطالباتم پرداخت خواهد شد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که جمعی از پیشکسوتان استقلال در نیم فصل اول پادرمیانی کردند تا مشکلات حل شود اما چنین اتفاقی رخ نداد و آنها هم کنار کشیدند گفت: قرار بود مشکلات همه حل شود اما این اتفاق رخ نداد. من هم تلاش زیادی کردم تا بتوانم کمک اندکی کنم و مشکلات را با همکاری بازیکنان برطرف کنم اما فکر می کنم قرار نیست که اتفاقات ناخوشایند در استقلال پایانی داشته باشد.

کاپیتان استقلال گفت: ما برای هواداران بازی می کنیم. آنها شرایط ما را درک می کنند و امیدوارم حمایت بیشتری از ما بکنند تا بتوانیم در بازی های آینده موفق باشیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که شما در قطر سکوت کردید آیا نمی خواهید در مورد تیم ملی صحبت کنید گفت: شرایط به گونه ای شد که ما حذف شدیم. بازیکنان تمام تلاش خود را کردند تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم اما شانس با ما یار نبود و نتوانستیم راهی فینال شویم و باید امیدوار باشیم که ۴ سال آینده فوتبال ایران بتواند به قهرمانی در جام ملت های آسیا دست پیدا کند.