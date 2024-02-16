به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مرادمند پس از پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: بازی خیلی خوبی را امروز انجام دادیم و خداراشکر بعد از تعطیلی لیگ توانستیم کارمان را با ۳ امتیاز این بازی آغاز کنیم. در روزهایی هم که لیگ تعطیل بود تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم و دستورات تاکتیکی کادر فنی را به خوبی مرور کردیم اما خوب باز هم مشکلات وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت بد تیم فوتبال استقلال و مشکلات بازیکنان تصریح کرد: خوب نیست بعد از یک پیروزی این چنین صحبت نیم اما بازیکنان و هواداران هم خسته شده‌اند از مشکلات، هنوز تکلیف درصدی که از فصل گذشته مانده است را مشخص نکره‌اند. بعضی‌ها پول گرفته‌اند بعضی‌ها نگرفته‌اند این موضوعات می‌تواند در ادامه روی کار ما تأثیر گذار باشد. ما امروز این صحبت‌ها را می‌کنیم تا فردا روی یک مساوی یا باخت که از این موضوعات حرف زدیم هجمه علیه ما نباشد و بگویند بهانه گرفته‌اند.

مرادمند ادامه داد: مشکلاتی که در تیم وجود دارد باید حل شود و این تنها وظیفه مدیریت است، ۵۰ روز لیگ تعطیل بوده و بهترین فرصت بوده است تا بتوانند مشکلات را بر طرف کنند اما نمی‌دانم بهانشان چیست؟

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به مشکلاتی که بین کادر فنی و مدیریت باشگاه ایجاد شده است عنوان کرد: خصوص شکاف بین نکونام و خطیر از ابتدای فصل وجود دارد و تمام نمی‌شود وقتی هر کسی. وظیفه خود را در باشگاه انجام دهد هیچ کدورتی هم وجود نخواهد داشت. وقتی من بازیکن خوب بازی کنم کسی هم از من انتقاد یا ناراحت نمی‌شود. حتماً مشکلاتی وجود دارد و این مشکلاتم برطرف نمی‌شود.

وی در پایان درخصوص اینکه می‌توانست در جام ملت‌ها در تیم ملی حضور داشته باشد گفت: می‌توانستم به همراه تیم ملی در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا حضور داشته باشم اما بدشانس بودم و رباط داخلی پایم پاره شد و این چیزی جز تقدیر نیست. به شخصه خیلی دوست داشتم حضور داشته باشم اما نشد.