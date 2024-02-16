نخستین واکنش انصارالله به به درج نام این جنبش در فهرست تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در واکنش به قرار گرفتن نام این جنبش در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، این اقدام را بیانگر نفاق واشنگتن دانست و بر ادامه حمایت از ملت فلسطین تاکید کرد.

پایگاه خبری المیادین روز پنجشنبه گزارش داد که محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن قرار گرفتن نام این جنبش در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا را نشان دهنده بخشی از رفتار منافقانه واشنگتن دانست و اعلام کرد: یمن کشوری نیست که تحت تاثیر این تصمیمات قرار بگیرد و از مواضع اصولی و انسانی و ایمانی خود عقب نشینی کند بلکه به حمایت از غزه با هر وسیله ممکن ادامه می‌دهد.

وی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تاکید کرد: یمن همچنان به جلوگیری از عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی یا کشتی‌هایی که عازم بنادر فلسطین اشغالی هستند، ادامه می‌دهد تا تجاوزات علیه ملت فلسطین در نوار غزه متوقف شود و محاصره این باریکه به پایان برسد.