به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درحالی که روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا از اجرایی شدن تحریمها ضد جنبش انصارالله بعد از قرار دادن مجدد نام این جنبش در لیست «تروریسم» خبر داده بود، دولت نجات ملی یمن در بیانیهای این اقدام خصمانه آمریکا را محکوم و تاکید کرد که این اقدام «اعتبار» واشنگتن را در بسیاری از کشورهای جهان از بین میبرد.
وزارت خارجه دولت صنعا با محکوم کردن سیاست استانداردهای دوگانه ایالات متحده تاکید کرد: این اقدام غیرقانونی و غیر شرعی آمریکا در قرار دادن نام انصارالله در لیست تروریسم، اعتبار واشنگتن را در بسیاری از کشورهای جهان از بین میبرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: واشنگتن طرفی است که تروریسم را علیه بسیاری از کشورهای جهان اعمال میکند و آخرین تصمیم آن در این زمینه حمایت از تروریسمی است که رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه انجام میدهد و تاکنون بیش از ۲۸ هزار شهید و ۶۸ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی تحت حمایت نامحدود سیاسی و نظامی و مادی و لجستیکی آمریکا و متحدانش قرار دارد تاکید کرد: یمن به موضع ثابت خود در تحمیل محاصره دریایی به رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن کشتیهای آن و همه کشتیهایی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی حرکت میکنند و نیز هدف قرار دادن کشتیهای دو کشور متجاوز انگلیس و آمریکا ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه دولت صنعا، عملیاتهای یمن تا زمان پایان تجاوزات نظامی دشمن و ورود کمکهای انسانی و غذایی و دارویی و سوخت به نوار غزه ادامه خواهد داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه اعلام کرد تحریمهایی که آمریکا علیه جنبش انصارالله تحمیل کرده بود وارد مرحله اجرایی میشود.
«محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکرهکننده صنعا در واکنش به این اقدام خصمانه آمریکا گفت: قرار دادن دوباره نام انصارالله در لیست تروریسم توسط واشنگتن بیانگر میزان ریاکاری و دورویی آشکار آمریکاست.
وی افزود: آمریکا میخواهد با این تصمیم به یمن آسیب زده و از اسرائیل حمایت و این رژیم را برای ادامه جنگ نسلکشی آن ضد ملت فلسطین در نوار غزه گستاختر کند.
حدود یک ماه قبل، بعد از اینکه آمریکا با هیچ روشی نتوانست دولت و ملت و نیروهای مسلح یمن را از حمایت از مردم غزه بازدارد، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت آمریکا بدون اشاره به جنایتهای گسترده رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی به ویژه علیه مردم مظلوم غزه، در سخنانی اعلام کرد: واشنگتن دوباره حوثیهای یمن (ارتش ملی یمن) را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد.
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