یکی از سرکردگان مطرح داعش در کمین نیروهای عراقی به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شدند یک عملیات ضدتروریستی را در این استان به صورت موفقیت آمیز به سرانجام برسانند.

وی در ادامه افزود: نیروهای عراقی در این عملیات در مسیر حرکت یکی از سرکردگان مطرح تشکیلات تروریستی داعش در بیابان‌های منطقه راوه واقع در غرب استان الانبار کمین کردند.

این منبع امنیتی اضافه کرد: نیروهای عراقی در این عملیات موفق شدند سرکرده مذکور را شناسایی و بازداشت کنند. وی با استفاده از اسناد هویتی جعلی وارد این منطقه شده بود.

وی گفت: این سرکرده داعشی از فرماندهان مطرح تشکیلات تروریستی مذکور به شمار می‌رود و در عملیات علیه نیروهای امنیتی و شهروندان عراقی در جریان به دست گرفتن کنترل بخش زیادی از شهرهای استان الانبار شرکت داشته است.

لازم به ذکر است که با وجود شکست داعش در عراق عملیات نیروهای امنیتی و نیروهای حشد شعبی در این کشور علیه عناصر جنایتکار این تشکیلات همچنان ادامه دارد.