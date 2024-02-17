عراق از استرداد و بازجویی خانواده فراری «ابوبکرالبغدادی» خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تحقیقات برای کشف مهم‌ترین اسرار سازمان تروریستی داعش همچنان ادامه دارد، مقامات دیوان قضائی عراق روز پنجشنبه از بازگرداندن خانواده ابوبکر البغدادی، سرکرده سابق سازمان تروریستی داعش به عراق از یک کشور خارجی به منظور ادامه تحقیقات و بازجویی از آنان خبر داد.

وبگاه شفق نیوز عراق نوشت: شورای قضائی عراق در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرد که تحت نظارت مستقیم قاضی ذی‌صلاح در دادگاه تحقیقات اول کرخ، خانواده «ابوبکر البغدادی» دستگیر و اظهارات آنها ثبت و ضبط شد.

یک منبع قضائی عراق اعلام کرد: سرویس اطلاعاتی عراق با همکاری مقامات ترکیه، همسر ابوبکر البغدادی و فرزندانش را بازگردانده و افزود: همسر البغدادی در ترکیه دستگیر شده است.

ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش پس از تهاجم این گروه تروریستی به عراق در سال ۲۰۱۴ نقش مهمی در جنایت‌های ان علیه مردم عراق و همچنین سوریه ایفا کرد.

آمریکا اکتبر ۲۰۱۹ از کشته شدن البغدادی در یک حمله شبانه در شمال غربی سوریه خبر داد.