به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «امیمه» دختر «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش که در سال ۲۰۱۹ کشته شد، در اعترافاتی به شرح اسرار زندگی ابراهیم العواد (البغدادی) که بعدها به سرکرده داعش شهرت یافت، پرداخت.

دختر البغدادی گفت: وقتی پدرم را در تلویزیون دیدم که خلافت داعش را از مسجد النوری در موصل اعلام کرد، بسیار شوکه شدم. او یک هفته پس از این خطبه به خانه بازگشت.

وی افزود: اسرای ایزدی با ما در یک خانه زندگی می کردند و از این موضوع راضی نبودم. نزدیک‌ترین شخص به پدرم برادرم بود. حذیفه همیشه در اردوگاه‌ها حضور داشت و نزدیک‌ترین فرد به پدرم بود و آخرین بار حذیفه را قبل از سفر به ترکیه دیدم. برادرم حذیفه هم عقاید پدرم بود و خودش را منفجر کرد.

دختر ابوبکر البغدادی ادامه داد: پدرم وقتی ١٢ساله بودم مجبورم کرد تا با منصور، محافظ شخصی‌اش ازدواج کنم. منصور در بمباران رقه کشته شد.

به گفته امیمه، البغدادی با چهار زن ازدواج کرد و ۱۱ فرزند داشت.

پیش‌تر، «اسماء محمد» همسر اول ابوبکر البغدادی در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی «الحدث» عربستان سعودی، برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد و به تشریح جزئیاتی درباره اسرار زندگی شخصی و سازمانی البغدادی و آخرین روزهای خلافت خود خوانده‌اش پرداخت.