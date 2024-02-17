کمبود کیت و تجهیزات آزمایشگاهی/ مشکل تعرفه آزمایشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، با اشاره به برگزاری بیست و یکمین کنگره کشوری و پانزدهمین کنگره بینالمللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران (۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) در مرکز همایشهای برج میلاد، اظهار داشت: این رویداد یکی از بزرگترین و مهمترین کنگرههای پزشکی کشور در زمینه طب آزمایشگاه است که همواره و طی بیست دوره گذشته سعی شده است که پانلهای کنگره بر اساس نیازهای روز جامعه آزمایشگاهی کشور انتخاب شوند.
وی ادامه داد: عنوان کنگره بیست و یکم با تاکید بر نقش محوری آزمایشگاه در نظام سلامت انتخاب شده است و محورهای اصلی آن شامل نقش آزمایشگاه در نظام سلامت، هوش مصنوعی و نقش اتومیشن و دادههای بزرگ میباشد، که سعی بر آن است نیاز تمامی شرکت کنندگان در قالب سخنرانیهای کلیدی از اساتید داخلی و خارجی و ارائه کارگاهها در نظر گرفته شود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، با اشاره به تأثیر منفی تحریمها و نوسانات ارزی موجود بر خدمات آزمایشگاهی، گفت: در سالهای گذشته و با شیوع بیماری کرونا در کشور که مزید بر علت شد و بالا رفتن روز به روز قیمت تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی که با ارز تهیه میشوند، کمبودها به حدی رسیدند که حتی با کمبود کنترل و کالیبراتورهای روتین که نیاز اصلی آزمایشگاه بود روبرو شدیم چه رسد به کیتهای تخصصی و فوق تخصصی، و متأسفانه باید گفت: این روند تا کنون ادامه داشته و بهبودی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی افزود: با توجه به گستردگی نیازهای آزمایشگاهی اعم از کیت، تجهیزات و مواد مصرفی متأسفانه نظارت دقیقی بر نحوه تولید این اقلام نیست و زمانی که یک کیت یا تجهیزات ساده در بازار موجود نیست نباید انتظار داشت که کیتهای تخصصی به راحتی در دسترس باشند. اصولاً ورود کیتها تحت پروسهای خاص انجام میشود که بسیار زمانبر بوده و ممکن است از زمان درخواست ورود یک کیت مانند کیتهای سیستمهای کلوز تا زمان توزیع آن ماهها طول بکشد.
همتی با تاکید بر اینکه همکاران آزمایشگاهی ما با تلاش وافر همواره سعی نمودهاند که خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوبی ارائه گردد، بیان داشت: ادامه روند صعودی نرخ ارز و عدم افزایش منطقی تعرفه خدمات آزمایشگاهی فشار مضاعفی بر همکاران ما ایجاد میکند به نحوی که خرید سیستمهای جدید و یا تعمیر و نگهداری سیستمهای جاری را با مشکل مواجه نموده است.
وی گفت: معتقدیم در حال حاضر نباید هیچ فشار مالی از نظر ارائه خدمات پزشکی و آزمایشگاهی به مردم تحمیل شود و هر افزایشی اگر به درستی توسط بیمههای پایه پوشش داده شود، فشار مالی بر مردم تحمیل نخواهد شد و اگر این افزایش تعرفه منطقی نباشد در سالهای آینده تبعات جبران ناپذیری سیستم سلامت کشور را در بر خواهد گرفت.
رئیس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی اظهار داشت: آزمایشگاههای کشور نقش مهمی در تشخیص، پیگیری و درمان بیماریها دارند و اصولاً بیش از ۷۰ درصد تشخیص بیماریها بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی است، بی شک آزمایشگاه نگین انگشتری سیستم سلامت است ولی متأسفانه علیرغم تمامی تلاشهای همکاران این مهم در سیستم سلامت به خوبی دیده نمیشود و باید این موضوع را یادآور شد که همکاران ما با از خود گذشتگی فراوان چه تلاشی جهت تشخیص بیماری کرونا داشتند و چه جانهای عزیزی که در این راه فدا شد.
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