ثبت اطلاعات خودرو در سند خرده فروشی تایر سواری الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها موضوع الزام ثبت اطلاعات خودرو در سند خرده فروشی تایر سواری را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه در زمان ثبت اسناد فروش به مصرف کننده تایر سواری علاوه بر اخذ اطلاعات کد ملی و شماره تلفن خریدار، فروشنده ملزم به ثبت شماره برگ سبز خودرو و شماره شاسی نیز است.

در این بخشنامه آمده است: عطف به ابلاغ شماره ۱۹۶۰۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ با موضوع صورتجلسه تنظیم بازار تایرهای سبک و سنگین به استحضار می‌رساند، به اطلاع می‌رساند با توجه به هماهنگی صورت گرفته با فراجا جهت استعلام اطلاعات خودرو، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در زمان ثبت اسناد فروش به مصرف کننده تایر سواری علاوه بر اخذ اطلاعات کد ملی و شماره تلفن همراه خریدار فروشنده ملزم به ثبت شماره برگ سبز خودرو و ۵ رقم انتهای شماره شاسی نیز است. لذا تا زمان فرارسیدن تاریخ مذکور امکان ثبت اسناد قبلی با شماره شاسی و موتور در سامانه فراهم بوده و پس از آن ثبت با مقادیر قبلی میسر نیست.