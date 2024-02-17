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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

شرایط جدید خرید لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ اعلام شد

شرایط جدید خرید لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ اعلام شد

طبق ابلاغیه وزارت صمت، برای تایرهای رینگ ۱۳ و ۱۴ فقط در سال ۴ حلقه تایر با یک کد ملی، شماره شاسی و موتور امکان خرید وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، موضوع موارد مربوط به نظارت بر توزیع لاستیک سواری در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: عطف به ابلاغ شماره ۱۹۶۰۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ با موضوع صورتجلسه تنظیم بازار تایرهای سبک و سنگین و بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۹۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در خصوص موارد نظارتی مطرح شده در مکاتبه شماره ۱۳۵۵۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ اداره کل، صنعت معدن و تجارت استان کرمان مبنی بر مشکلات ناشی از امکان توزیع تایر سواری به مصرف کننده ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی به دفعات در استاد با شماره متفاوت و با عنایت به بررسی به عمل آمده از گزارش بازرسی تایر سواری اخذ شده از سامانه گزارشهای سفارشی تایر خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل در سامانه اعمال گردد.

- برای تایر رینگ ۱۳ و ۱۴ ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی شماره شاسی شماره موتور، محدود به ۴ حلقه به مدت یک سال شود.

- با توجه به اینکه به نظر می‌رسد پس از اعمال قاعده شفافیت ۸۰ درصد در طول یک هفته برای توزیع تایر توسط نقش عمده فروش برخی از فعالان برای برداشتن این مانع با نقش خرده فروش و یا فروشگاه اینترنتی در سامانه فعالیت می‌نمایند و مطابق با فایل پیوست از ثبت توزیع کالا در سامانه جامع خودداری می‌کنند، لازم است برای نقش خرده فروش و فروشگاه اینترنتی نیز قاعده مذکور (تبصره ت بند ب بخش ج صورت‌جلسه) اعمال گردد.

شرایط جدید خرید لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ اعلام شد

کد مطلب 6026618
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
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      عالی ۲۶۵

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