به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه هشتمین جشنواره بینالمللی صنایعدستی و هنرهای سنتی فجر (سرو سیمین ۸) با حضور علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، مریم جلالی معاون صنایعدستی، سعد القدومی رئیس شورای جهانی صنایعدستی، مهمانان خارجی دیگر و جمعی از هنرمندان صنایعدستی در برج آزادی برگزار شد.
در بخشی از این مراسم علی دارابی قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: از ۴۰۰ رشته صنایعدستی در جهان ۲۹۹ رشته در ایران وجود دارد که بیانگر تنوع، فراگیری و گستردگی است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم گامهای بزرگی برای حمایت و تقویت صنایعدستی برداشته شده است به تدوین سند ملی صنایعدستی که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است اشاره کرد و ادامه داد: حمایت از صنایعدستی در سند بالادستی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده قرار گرفته و در برنامه هفتم، تکالیف و احکامی برای آن تعریف شده است.
محول کردن مسئولیت ارزشیابی هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط رئیسجمهوری، ابلاغ بیمه بیش از ۸ هزار نفر از فعالان صنایعدستی، اعطای ۵۹۵ گواهینامه مهر اصالت ملی به محصولات ایرانی با تشکیل شورای داوری، دریافت ۳۸ گواهینامه مهر اصالت بینالمللی از طریق شورای جهانی صنایعدستی، ابلاغ دولت به همه نهادها و دستگاهها مبنی بر اهدای صنایعدستی بهعنوان هدیه به مقامات داخلی و خارجی از صنایعدستی، دستور رئیسجمهوری به وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط بهمنظور برپایی بازارچههای دائمی صنایعدستی و برپایی بیش از ۱۴۰۰ نمایشگاه در نوروز ۱۴۰۲ از دیگر نکات مورد اشاره دارابی در این مراسم بود.
معاون میراثفرهنگی به بایستههای پیشروی صنایعدستی اشاره کرد و افزود: صنایعدستی و هنرهای سنتی اگر بخواهد به جایگاه و منزلت ویژه خود دست یابد نیازمند مشارکت گسترده اهالی و دست اندرکاران این بخش برای تحقق برنامهها و سیاستهای مدنظر است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود به قدمت بیش از ۷ هزار سال تاریخ ایران، سابقه یک میلیون سال سکونت بشری، رتبه پنجم جهانی در ثبت میراث ناملموس و جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در ثبت میراث ملموس کشور اشاره کرد و استفاده از این داشتهها و ظرفیتها را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه مراسم مریم جلالی معاون صنایعدستی به برگزاری جشنواره فجر صنایعدستی در برج آزادی که نماد انقلاب است اشاره کرد و آن را تضمینی برای فردای بهتر ایران دانست و افزود: صنایعدستی قرار است اقتصاد عزتآفرین و معیشت هویت بنیان را پایهگذاری و رویکرد اقتصاد را در گام دوم انقلاب محقق کند.
سعد القدومی رئیس شورای جهانی صنایعدستی نیز در صحبتهای خود به کوشش و تلاش ایران برای پاسداشت اقوام مختلف اشاره کرد و گفت: ایران کشوری ممتاز و نمادی برای حفظ و پاسداشت هنرهای دستی و پایدار است.
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