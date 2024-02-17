جلسه هماهنگی دیدار ایران و آرژانتین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی ایران و آرژانتین امروز ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد. پس از جلسه هماهنگی دیروز، ساحلی بازان ایران، امروز با پیراهن و شورت قرمز، به زمین خواهند رفت. دروازه بانان تیم ملی هم امروز با پیراهن و شورت سبز فسفری به میدان خواهند رفت.

تیم ملی آرژانتین هم با پیراهن همیشگی اش یعنی سفید با آبی راه راه و شورت سفید به مصاف ایران خواهد آمد و دروازه‌بانان آرژانتین هم پیراهن و شورت آبی بر تن خواهند کرد.

ایران و آرژانتین در دومین بازی مرحله گروهی، امروز از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه D3 دبی به مصاف هم خواهند رفت. ایران در گروه دوم جام جهانی، با تیم‌های ملی اسپانیا، آرژانتین و تاهیتی، هم‌گروه است.

در دو بازی اول گروه B ، تاهیتی ۴ بر ۳ آرژانتین را شکست داد و ایران هم پس از تساوی ۶ بر ۶ در وقت‌های معمول و اضافی مقابل اسپانیا در ضربات پنالتی، حریف را شکست داد.