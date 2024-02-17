ایجاد اشتغال پایدار و حفظ کرامت انسانی از اهداف اصلی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن خودکفایی ۳۰۹۴ مددجوی کمیته امداد استان تهران با حضور جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد برگزار شد.

قائم مقام کمیته امداد در این مراسم ضمن تقدیر از تمام یاوران کمیته امداد در زمینه اشتغال گفت: به ویژه از مسئولان استانی و بانک‌ها که تسهیلات کمیته امداد را در اولویت قرار می‌دهند، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: توانمندسازی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار با حفظ کرامت انسانی از اهداف اصلی کمیته امداد است.

صباغیان با اشاره به ۱۷ برنامه کمیته امداد برای خانواده‌های تحت حمایت، خاطرنشان کرد: در کمیته امداد ۱۷ برنامه داریم که در قالب آن ۱۲۰ خدمت به مددجویان ارائه می‌شود که باید اثربخشی داشته باشد و منجر به خودکفایی شود.

وی افزود: خدمات دیگری که در کمیته امداد مانند آموزش، دانشگاه، حوزه‌های حمایتی مانند تأمین جهیزیه و … ارائه می‌شود، همگی دارای پیوست توانمندسازی است.

قائم مقام کمیته امداد گفت: این نهاد در زمینه توانمندسازی فعالیت زیادی دارد که مهمترین آن اشتغال است؛ افرادی که در کمیته خودکفا می‌شوند با دست خالی و تسهیلات اندک، اشتغال ایجاد کرده‌اند و خودشان دست چندین نفر دیگر را گرفته‌اند.