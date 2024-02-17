به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال که قدمتی بالای ۷۰ سال دارد و در طول عمرش مدیران و سرمربیان باشخصیت و فرهیخته ای را به خود دیده است، از ابتدای فصل بیست و سوم لیگ برتر وارد چالش دور از شانی بین مدیرعامل و سرمربی تیم خود شده و کمتر دیداری بوده که بعد از آن جواد نکونام علیه مدیریت باشگاه گلایه نکند و زوایای جدیدی از کارشکنی ها علیه خودش را برملا نکند.

این روند از ابتدای فصل وجود داشت و مدیرعامل و سرمربی استقلال هر چند در مقطع کوتاهی کدورت ها را کنار گذاشتند اما نتوانستند همکاری نزدیکی با هم داشته باشند و از طریق رسانه ها حرف هایشان را به هم زدند.

خطیر و نکونام رابطه سردی با یکدیگر دارند و کمتر در قاب دو نفره دیده شدند

تازه ترین اتفاق مربوط به صحبت های تند جواد نکونام علیه مدیرعامل و همکاران اوست که پس از پیروزی یک بر صفر برابر آلومینیوم در نشست خبری صورت گرفت. نکونام که انتقادات زیادی به تیم مدیریتی باشگاه داشت تاکید کرد که «آنها نمی خواهند او با استقلال موفق باشد.»

ادبیاتی که نکونام در مورد مدیرعامل به عنوان نفر اول باشگاه به کار برد در شان باشگاه بزرگی چون استقلال نیست و بیشتر از هر مورد دیگری جایگاه و اعتبار این باشگاه قدیمی و ریشه دار را اذهان عمومی ذلیل می کند.

علی خطیر مدیرعامل باشگاه هم حاضر نشد در مورد این اتفاقات صحبت کند و بدون این که واکنشی به شرایط باشگاه و اختلافش با نکونام داشته باشد، اظهار نظر در این مورد را به آینده موکول کرد.

اتفاقات زشت و ناخوشایند در شرایطی باشگاه استقلال را تحت تاثیر قرار داده است که وزارت ورزش به عنوان متولی این باشگاه واکنشی به وضعیت ماه های اخیر آبی ها نداشته و مشخص نیست شان و اعتبار این باشگاه برای کیومرث هاشمی مهم هست یا خیر.

آنچه مسلم است ادامه این روند به باشگاه استقلال و کل فوتبال کشور لطمه می زند و چهره ای زشت تر از قبل را در جامعه ترسیم خواهد کرد.

خطیر و نکونام در یکی از معدود دیدارهایی که به روی هم خندیدند

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد برخی مسوولان رده بالا در گفت و گوهایی که با هم داشته اند پیرامون تغییرات در باشگاه استقلال صحبت کرده اند. برخی اعتقاد داشتند باید سرمربی این تیم کنار گذاشته شود و برخی هم روی کنار گذاشتن علی خطیر مدیرعامل باشگاه نظر داده اند.

ماحصل این گفت و گوها به اینجا ختم شده است که علی خطیر مدیرعامل باشگاه فعلا از مسوولیتش کنار گذاشته شود تا تیم بتواند با هدایت نکونام به کارش ادامه دهد و در پایان فصل تصمیم نهایی در مورد سرمربی هم اتخاذ شود. در این مورد گفته می شود خطیر بزودی مسوولیتش را ترک خواهد کرد تا فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.