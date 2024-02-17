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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

وضعیت قرمز در باشگاه آبی؛

ادبیات زشت در استقلال و سکوت وزارت ورزش/ چه کسی زودتر می‌رود؟

ادبیات زشت در استقلال و سکوت وزارت ورزش/ چه کسی زودتر می‌رود؟

اتفاقاتی که در باشگاه استقلال از ابتدای فصل آغاز شد و با شروع نیم فصل دوم به اوج خود رسید، در شرایطی شان این باشگاه قدیمی و پرطرفدار تهران را پایین آورده که وزارت ورزش هیچ واکنشی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال که قدمتی بالای ۷۰ سال دارد و در طول عمرش مدیران و سرمربیان باشخصیت و فرهیخته ای را به خود دیده است، از ابتدای فصل بیست و سوم لیگ برتر وارد چالش دور از شانی بین مدیرعامل و سرمربی تیم خود شده و کمتر دیداری بوده که بعد از آن جواد نکونام علیه مدیریت باشگاه گلایه نکند و زوایای جدیدی از کارشکنی ها علیه خودش را برملا نکند.

این روند از ابتدای فصل وجود داشت و مدیرعامل و سرمربی استقلال هر چند در مقطع کوتاهی کدورت ها را کنار گذاشتند اما نتوانستند همکاری نزدیکی با هم داشته باشند و از طریق رسانه ها حرف هایشان را به هم زدند.

ادبیات زشت در استقلال و سکوت وزارت ورزش/ چه کسی زودتر می‌رود؟
خطیر و نکونام رابطه سردی با یکدیگر دارند و کمتر در قاب دو نفره دیده شدند

تازه ترین اتفاق مربوط به صحبت های تند جواد نکونام علیه مدیرعامل و همکاران اوست که پس از پیروزی یک بر صفر برابر آلومینیوم در نشست خبری صورت گرفت. نکونام که انتقادات زیادی به تیم مدیریتی باشگاه داشت تاکید کرد که «آنها نمی خواهند او با استقلال موفق باشد.»

ادبیاتی که نکونام در مورد مدیرعامل به عنوان نفر اول باشگاه به کار برد در شان باشگاه بزرگی چون استقلال نیست و بیشتر از هر مورد دیگری جایگاه و اعتبار این باشگاه قدیمی و ریشه دار را اذهان عمومی ذلیل می کند.

علی خطیر مدیرعامل باشگاه هم حاضر نشد در مورد این اتفاقات صحبت کند و بدون این که واکنشی به شرایط باشگاه و اختلافش با نکونام داشته باشد، اظهار نظر در این مورد را به آینده موکول کرد.

اتفاقات زشت و ناخوشایند در شرایطی باشگاه استقلال را تحت تاثیر قرار داده است که وزارت ورزش به عنوان متولی این باشگاه واکنشی به وضعیت ماه های اخیر آبی ها نداشته و مشخص نیست شان و اعتبار این باشگاه برای کیومرث هاشمی مهم هست یا خیر.

آنچه مسلم است ادامه این روند به باشگاه استقلال و کل فوتبال کشور لطمه می زند و چهره ای زشت تر از قبل را در جامعه ترسیم خواهد کرد.

ادبیات زشت در استقلال و سکوت وزارت ورزش/ چه کسی زودتر می‌رود؟
خطیر و نکونام در یکی از معدود دیدارهایی که به روی هم خندیدند

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد برخی مسوولان رده بالا در گفت و گوهایی که با هم داشته اند پیرامون تغییرات در باشگاه استقلال صحبت کرده اند. برخی اعتقاد داشتند باید سرمربی این تیم کنار گذاشته شود و برخی هم روی کنار گذاشتن علی خطیر مدیرعامل باشگاه نظر داده اند.

ماحصل این گفت و گوها به اینجا ختم شده است که علی خطیر مدیرعامل باشگاه فعلا از مسوولیتش کنار گذاشته شود تا تیم بتواند با هدایت نکونام به کارش ادامه دهد و در پایان فصل تصمیم نهایی در مورد سرمربی هم اتخاذ شود. در این مورد گفته می شود خطیر بزودی مسوولیتش را ترک خواهد کرد تا فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.

کد مطلب 6026794

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    نظرات

    • ن IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      فرد جدید که بیاد تکلیف تعهدات باشگاه به بازیکن ها چی می شه؟ آقای خطیر قبل از رفتن تعهدات باشگاه را به بازیکن ها بدید.
    • ن IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      ادبیات سیری چند هست. وقتی مدیریت باشگاه حق بازیکن را نمی ده و بین شون فرق می گذاره وقتی تفرقه‌افکنی می کند ادبیات چه ارزشی می تونه داشته باشه. اینها همه جوان هستند و درگیر استرس برد و باخت مسابقه . نمی شه خصلت صداقت را ازشون بگیرید.حق بازیکن را بدید تا اونها مثل یک کارشناس ادبیات با شما رفتار کنند
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      کیو خان الان کارهای واجب تری داره، همه هم و غمش به باشگاه محبوب خودش برمیگرده که یه مدیر تاپ براش بزاره
    • نادر AE ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      وقتی بدون توجه به ظرفیت برخی فوتبالیست و یا هنرمندان از آنها اسطوره و‌چهر ملی می سازید همین اتفاقات رخ می دهد نکونام همیشه یک بازیکن و مربی متوسط به پایین بوده.بیرانوند که کاملا رو به سمت پایین است .اینها چون خود را کانون توجه می بینند رفتارهایی مضحک‌و غیر حرفه ای دارند و با هر بادی به سمتی می روند
    • ن IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      2 0
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      ادبیات زشت بنظر هواداران استقلال دروغ و دغل هست.
    • حامد IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 2
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      اقای خطیر شما با لجبازی و دشمنی با سرمربی بزرگ استقلال جناب اقای نکونام نشان دادید شایسته و لایق مدیرعاملی باشگاه پرافتخار استقلال نیستید. شما دیگر هیچ جایی در دل هواداران ندارید و هواداران استقلال از دست شما ناراحت و عصبانی هستند
    • ن IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 2
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      حق و حقوق بازیکن های استقلال را بدهید بعد خواستید قهر کنید.

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