به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از پیروزی یک بر صفر جمعه شب تیمش برابر صنعت نفت در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی به تشریح دلایل پیروزی تیمش در این دیدار و اتفاقاتی که بین او و مدیریت باشگاه در جریان است پرداخت.

وی در این مورد گفت: جای هواداران خالی بود و این سه امتیاز را به آنها تقدیم می کنم. به خاطر این که نه سیخ بسوزد و نه کباب تیم ما را هم از حضور تماشاگران محروم کردند که در این بازی جایشان خالی بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: تمام تلاشمان را کردیم که بتوانیم بازی خوبی را انجام دهیم. می دانستیم تیمی که در انتهای جدول هست هر ۱۵ بازی نیم فصل برایش مرگ و زندگی است. برای همین تاکتیکی را در نظر گرفتیم که به گل برسیم اما در نیمه اول بازی گره خورد. می توانستیم با یک گل به رختکن برویم اما بازی را سخت کردیم.

جواد نکونام در ادامه ارزیابی اش از دیدار برابر صنعت نفت خاطرنشان کرد: در نیمه دوم تغییر تاکتیک دادیم و موقعیت های خوبی داشتیم و خیلی زود به گل رسیدیم. می توانستیم دو سه گل دیگر هم بزنیم اما کم دقت بودیم. امیدوارم بتوانیم با وجود مشکلات پرتعدادی که داریم و هر روز یک اتفاق جدید می افتد این روند را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اتفاقاتی که بین او و مدیریت باشگاه رخ داده است گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده ایم. بازهم تاکید می کنم که قطعا دوست ندارند من نتیجه بگیرم. اگر شهامت داشته باشند می آیند و همین را می گویند. ما داریم کار خودمان را انجام می دهیم. شرایط در فوتبال باید به گونه ای باشد که همه از آن لذت ببرند اما هر روز یک مشکل برای ما درست می کنند. به یکی پول می دهند به یکی نمی دهند. با بازیکن یک روز قبل از بازی قرارداد می بندند در حالی که ما پنج روز قبل کار این بازیکن را کرده بودیم. همه کار می کنند که استقلال نتیجه نگیرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: نمی دانیم باید به چه کسی بگویم. همه جوره دارند ما را اذیت می کنند. الان هم یک آدم بی سراپا می خواهد بیاید در مورد صحبت های من حرف بزند. چرا کسی در مورد بازیکنانی که به دیگران کادو دادند جواب نمی دهد. چرا در مورد هدیه دادن سعید مهری حرف نمی زنند؟ همین که وجود نمی کنند بیایند سمت رختکن نشان می دهد هدف شان چیست. این کارها دیگر خسته کننده شده است دیگر نمی دانیم باید چیکار کنیم.

وی در مورد کارت هایی که داور به بازیکنان این تیم گفت: دیگر نمی دانیم باید چه کنیم. اگر هم حرف بزنیم ما را دعوت می کنند کمیته انضباطی که در این شرایط اصلا وقت نمی کنیم برویم. داوری ها هم علیه ما هستند. ما که داریم با هم می جنگیم با داوران هم همین کار را می کنیم.

نکونام در مورد این که احتمالا محرومیتش برای بازی دو هفته بعد با سپاهان گفت: اینقدر مشکلات داریم که اصلا نمی توانم به این موضوعات فکر کنیم.

وی در مورد این که گفته است اورنوف را نمی خواهد گفت: یک مصاحبه از من بیاورید که گفته باشم این بازیکن را نمی خواهم. من گفته بودم اورونوف و دو بازیکن ایرانی را می خواهم ولی نگرفتند. به همین خاطر این بازیکن تصمیم گرفت برود پرسپولیس. من شش ماه قبل گفته بودم این بازیکن را می خواهم. بعد از بازی نساجی با نماینده ازبکستان نامه زدم و گفتم این بازیکن را می خواهم. ماشاریپوف آزاد شد و او را گرفتیم اما اورونوف را هم می خواستیم.