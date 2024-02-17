به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبو ظهر شنبه در دومین نشست هیأت عالی رتبه وزارت کشاورزی و امنیت غذایی مالزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران که در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد، گفت: ایرانیان نوادگان دانشمندان بزرگی مانند ابن سینا، خوارزمی و رازی هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایرانیان راه این دانشمندان را ادامه می‌دهند و در تولید فناوری‌های نوین موفق هستند، مطرح کرد: به نمایندگی از وزارت کشاورزی مالزی هیأت عالی رتبه ایران قدردانی می‌کنیم و معتقدیم که همکاری‌های مشترک بین ایران و مالزی موجب پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه کشاورزی خواهد شد.

سبو عنوان کرد: این همکاری‌ها فرصت‌های جدید و مثمر ثمر و تقابل دو طرفه ای را میان دو کشور ایجاد می‌کند. مالزی آمادگی همکاری‌های بیشتر را با ایران دارد. ما این کشور را به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اولیه می‌شناسیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های آن به خوبی استفاده کنیم.

وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی بیان کرد: مالزی همچنین آمادگی دارد در زمینه تولید مرغ آرین، آناناس اصلاح شده و کشت برنج با ایران همکاری جدی داشته باشد. امید آن می‌رود بتوانیم از ظرفیت ایران در تولید اوره و مشتقات آن نیز استفاده کنیم.