منشور «کرامت مادری» در وزارت بهداشت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جباری گفت: «منشور کرامت مادری» پس از انجام جلسات کارشناسی و تخصصصی در بیست و یکمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت به تصویب رسید و به دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تابعه وزارت بهداشت ابلاغ شد.
وی افزود: رؤسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظف هستند که تدابیر لازم برای اجرایی شدن این منشور را از طریق قرارگاههای جوانی جمعیت دانشگاهها اتخاذ کنند و همچنین بر حسن اجرای موضوع مهم «کرامت مادری» در مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانها و تمام مراکز وابسته به وزارت بهداشت اعم از ستادی و غیر ستادی، دانشکدهها، دانشگاهها و پژوهشکدهها، نظارت کنند.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت در دو سال اخیر طی برنامههای مختلف موضوع «خانواده و کرامت مادری» را در دستور کار خود قرار داده و طراحی اغلب برنامههای وزارت بهداشت بر همین مبنا بوده است.
وی اضافه کرد: در موضوع جوانی جمعیت، سلامت خانواده و نظام ارجاع، محور «خانواده» است و محور و پایه اصلی خانواده نیز موضوع مادر و مهمترین مبحث در موضوع مادر «کرامت مادری» است.
جباری با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه گام بلندی در جهت ارتقای کرامت مادری باشد، افزود: ما در حوزه فرزندآوری دو کلید واژه مهم به نام «ارزشمندی فرزندآوری» و «کرامت مادری» داریم. هسته اصلی در بحث تشویق ازدواج به هنگام، فرزندآوری به موقع و در تحکیم خانواده، بحث تکریم مادری است.
رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان داشت: معاونت بهداشت برای همکاران بهداشت در جهت تبیین این موضوع دورههای آموزشی برگزار کرده است. به عنوان مثال دوره «کرامت مادری» در شهرستان قم با حضور ماماهای بلوکهای زایمان از سراسر کشور برگزار شد.
جباری در پایان گفت: مردم در صورت مشاهده برخورد نامناسب با مادران در مراکز وابسته به وزارت بهداشت، به ویژه در بلوکهای زایمان میتوانند مراتب را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.
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