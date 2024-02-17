مدیریت بازار گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایام پایانی سال و لزوم کنترل و تنظیم بازار و به منظور تسهیلگری در عرضه گوشت قرمز سبک و سنگین وارداتی توسط شرکت‌های بخش خصوصی، پیرو هماهنگی انجام شده با انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی مقرر شد از ۲۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هرگونه مجوز جابجایی، خروج از مبادی و سردخانه‌های کشور و توزیع با رعایت نرخ‌های مصوب اعلامی وزارت جهاد کشاورزی بر عهده انجمن مذکور خواهد بود.

این انجمن موظف است به صورت روزانه گزارش توزیع را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اداره کل بازرسی کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کند.