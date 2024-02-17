رایزنی نخست وزیر عراق با پادشاه اردن درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و عبدالله دوم پادشاه اردن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۴ اوضاع و تحولات منطقه و تقویت روابط دو جانبه را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه میان دو کشور و همچنین راه های تقویت و حمایت از شراکت اقتصادی و تکامل و هماهنگی در بخش های مختلف توسعه ای را به گونه ای که به مصلحت و منفعت مردم دو کشور برادر و در راستای افزایش فرصت های توسعه پایدار باشد؛ مورد بحث و بررسی قرار دادند.

السودانی و ملک عبدالله همچنین اوضاع و تحولات غزه در سایه تداوم تجاوزها و قرار گرفتن مردم فلسطین در معرض جنایت نسل کشی رژیم صهیونیستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

السودانی در این دیدار بر ضرورت تلاش در راستای متوقف کردن قتل روشمند فلسطینیان تاکید کرد و قدرت های بزرگ و سازمانهای بین المللی را به ارائه کمک های بشردوستانه به فلسطینی ها و جلوگیری از گسترش درگیری ها در منطقه ترغیب کرد.