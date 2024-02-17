به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در سخنانی حمله رژیم صهیونیستی به غزه را عامل تهدید ثبات و امنیت منطقه دانست.

وزیر خارجه اردن اعلام کرد که تغییراتی در مواضع بین‌المللی جهت فشارآوردن به رژیم صهیونیستی برای توقف حمله به غزه ایجاد شده است.

الصفدی بیان کرد: ما برای رساندن کمک‌ها به نوار غزه بسیار تلاش می‌کنیم. مسؤولیت هرگونه فاجعه‌ای در این باریکه بر عهده رژیم صهیونیستی خواهد بود.

وی گفت: تا زمانی که فلسطینیه ا کشور خود را نداشته باشند، اسرائیل نیز روی امنیت را نخواهد دید. ما به دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطین هستیم؛ کشوری که توانایی حفظ امنیت و صلح را داشته باشد.

وزیر خارجه اردن تصریح کرد: اگر وضعیت کنونی تا آغاز ماه رمضان ادامه پیدا کند، اوضاع منطقه بدتر خواهد شد.

الصفدی تاکید کرد: ما با هرگونه طرحی برای انزوای نوار غزه مخالفت کامل داریم و با مصر که در این باره با ما اشتراک نظر دارد، هماهنگی‌های لازم را صورت خواهیم داد.

پیش از این نیز محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و عبدالله دوم پادشاه اردن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۴ اوضاع و تحولات منطقه و تقویت روابط دو جانبه را بررسی کردند. السودانی و ملک عبدالله در این دیدار اوضاع و تحولات غزه در سایه تداوم تجاوزها و قرارگرفتن مردم فلسطین در معرض جنایت نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.