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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

سرهنگ شیرانی خبر داد؛

انسداد آزاد راه تهران - شمال و محور چالوس به علت عملیات عمرانی

انسداد آزاد راه تهران - شمال و محور چالوس به علت عملیات عمرانی

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: آزادراه تهران شمال و محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت انجام عملیات عمرانی ۲۹ و یک بهمن ماه و ۱۳ تا ۱۵ اسفند مسدود است.

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادراه تهران شمال و محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت انجام عملیات عمرانی از ساعت ۰۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ لغایت تا ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ مسدود است.

وی افزود: همچنین هفته آینده از ساعت ۰۶:۰۰ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ محور فوق در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد رانندگان از محورهای هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

کد مطلب 6026985

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