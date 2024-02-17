سرهنگ شیرانی خبر داد؛ انسداد آزاد راه تهران - شمال و محور چالوس به علت عملیات عمرانی

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: آزادراه تهران شمال و محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت به علت انجام عملیات عمرانی ۲۹ و یک بهمن ماه و ۱۳ تا ۱۵ اسفند مسدود است.