افزایش شمار شهیدان حمله به مرکز نوار غزه به ۴۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شمار شهیدان و زخمیهای جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه و بمباران خانههای مسکونی این منطقه افزایش یافته است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که تاکنون شمار شهیدان این جنایت وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به ۴۰ نفر افزایش یافته است.
همچنین در نتیجه این حمله دهها نفر دیگر نیز زخمی شدهاند. برخی منابع خبری شمار زخمیهای این حملهها را ۶۰ نفر اعلام کردهاند.
این در حالی است که کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. این وزارتخانه افزود که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۸۳ نفر شهید و ۱۲۵ نفر هم زخمی شدهاند. در این بیانیه آمده است که شمار شهیدان غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر گذشته میلادی تاکنون به ۲۸۸۵۸ نفر و شمار زخمیها نیز به ۶۸۶۷۷ نفر رسیده است.
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