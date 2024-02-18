به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وانگ‌ون‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین از اظهارنظر درباره مرگ «الکسی ناوالنی»، رهبر مخالفان دولت روسیه خودداری و تأکید کرد که مسکو می‌تواند بدون دخالت خارجی مسائل داخلی خود را مدیریت کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: این (مرگ ناوالنی) مسئله داخلی روسیه است و من دراین‌باره اظهار نظر نمی کنم.

این واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین بلافاصله مورد انتقاد ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو قرار گرفت و پکن را به حمایت از مسکو متهم کرد.

استولتنبرگ روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ در جمع خبرنگاران گفت: امروز بیانیه ای از وزیر خارجه چین دریافت کردیم که گفته بود مرگ ناوالنی مسئله داخلی روسیه است. خب، این یک موضوع داخلی روسیه نیست.

دبیرکل ناتو در ادامه افزود: پکن از نزدیک جنگ در اوکراین را زیر نظر دارد. و آنچه امروز در اوکراین اتفاق می افتد، فردا در آسیا نیز رخ می دهد. و هر چه پوتین در اوکراین موفق‌تر باشد، احتمال اینکه رییس‌جمهور چین، علیه تایوان از زور استفاده کند، بیشتر می‌شود.

روز جمعه مرکز زندان‌های منطقه خودگردان یامالو-نِنتس متعلق به فدراسیون روسیه در مدار شمالگان اعلام کرد که آلکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه امروز جان خود را از دست داده است.

در بیانیه این ندامتگاه به این نکته اشاره شده است که ناوالنی پس از پیاده‌روی روزانه «حال مساعدی» نداشت و بلافاصله هوشیاری‌اش را از دست داد. براساس این بیانیه، ناوالنی ۴۷ ساله به‌رغم اقدامات ضروری و دریافت فوریت‌های پزشکی از جمله عملیات احیا، در آمبولانس درگذشته است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که مرگ ناوالنی به اطلاع ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه رسیده است. حامیان ناوالنی مدعی هستند که نمی‌توانند مرگ او را تایید کنند واگر هم چنین باشد، او کشته شده است!