دست رد همسر زلنسکی به دعوت کاخ سفید؛ تابلوی پشت بایدن خراب شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اولنا زلنسکا، همسر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با رد دعوت کاخ سفید، در مراسم سخنرانی پایان سال جو بایدن، رییس جمهور آمریکا موسوم به «نطق وضعیت کشور» که یکی از رویدادهای مهم در واشنگتن محسوب می‌شود، شرکت نخواهد کرد!

مقامات آگاه به برنامه‌ریزی این رویداد که قرار است پنجشنبه هفته آینده برگزار شود، فاش کرده‌اند که نیت کاخ سفید از حضور زلنسکا در این رویداد، نشاندن او در کنار جیل بایدن، بانوی اول آمریکا و البته یولینا ناوالنی، همسر رهبر اپوزیسیون روسیه و منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور بوده است؛ کسی که به‌تازگی در زندانی در روسیه درگذشت.

به نوشته واشنگتن پست، تصویر این دو زن در کنار هم که هر کدام به نوعی شاید نماد مقاومت برابر پوتین به شمار بروند، پیش‌زمینه‌ای پر رنگ و لعاب و قوی برای سخنرانی جو بایدن، رییس جمهور آمریکا فراهم می‌آورد!

با این حال، به گفته منابع آگاه در کی‌یف، حضور احتمالی همسر ناوالنی شست اوکراینی‌ها را خبردار کرد. هرچند الکسی ناوالنی همواره به عنوان چهره‌ای مخالف پوتینِ مقتدر شناخته می‌شود؛ اما بسیاری از اوکراینی‌ها همچنان او را ناسازگار با اهداف کی‌یف می‌دانند.

آلینا پولیاکوا، رییس اندیشکده «مرکز تحلیل سیاست اروپا» مستقر در واشنگتن، در این رابطه گفته است که در اوکراین به ناوالنی به چشم چهره‌ای «هم‌راستا با تفکر ملی‌گرایی و امپریالسیتی روسیه» می‌نگرند.

با این حال، به ادعای یکی از مقامات کاخ سفید، تصمیم همسر رییس جمهور اوکراین برای عدم حضور در این رویداد، به دلیل «تداخل برنامه» بوده و در اظهارنظری عجیب‌تر گفت که برنامه‌ریزی حضور میهمانان در لحظات آخر، نهایی می‌شود!