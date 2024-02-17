تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی روسیه با مرگ «ناوالنی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل تاس، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا گفت که واکنش آمریکا پس از مرگ «الکسی ناوالنی» بلاگر روسی، تلاش دیگری از سوی مقامات آمریکایی برای مداخله در سیاست داخلی روسیه است.

سفیر روسیه در آمریکا افزود: مرگ یک انسان همیشه یک فاجعه محسوب می‌شود. در این شرایط، بسیار مهم است که تمام جزئیات وقوع مرگ او را بیابیم.

آنتونوف ادامه داد: با این حال، سیاستمداران اینجا [ایالات متحده] نمی‌خواهند منتظر بمانند و از قبل مقامات روسیه را مقصر دانسته‌اند. در اینجا یک سوال کاملاً طبیعی مطرح می‌شود: قاضی کیست؟ این تلاش دیگری برای مداخله در سیاست داخلی روسیه است و مرگ فقط یک بهانه است.

وی ادامه داد: چنین سیاستی غیرقابل قبول است. بهتر است رهبران کشورها بر روی مشکلات کشورهای خودشان که نیاز به اقدامات فوری دارند، تمرکز کنند.

به گفته سفیر روسیه «آنها به دنبال دلیلی برای حملات موهن و از همه مهمتر برای اعمال تحریم‌های اضافی هستند و وظیفه اصلی آنها نجات «پکس امریکانا» است که در حال فروپاشی است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن در حال بررسی «گزینه‌های مختلف» پس از مرگ الکسی ناوالنی بلاگرروسی در زندان است. وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا می‌تواند تحریم‌های روسیه را به دلیل مرگ ناوالنی تشدید کند، گفت: «ما در حال بررسی تعدادی گزینه هستیم».