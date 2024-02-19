جام قهرمانی روی دستان مردان ایران/ خوش روش بهترین تکواندوکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که جمعه گذشته با رقابت‌های بخش بانوان و حضور ۳۹۲ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن خانه تکواندو آغاز شده بود، عصر امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه با قهرمانی تیم مردان ایران به پایان رسید.

تکواندوکاران کشورمان با کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و یک برنز عنوان قهرمانی این رقابت را به نام خود ثبت کردند. قزاقستان با یک طلا و ۳ برنز نایب قهرمان شد و اردن هم با یک طلا روی سکوی سوم ایستاد.تیم‌های آذربایجان و پاکستان هم با حضور در رتبه‌های چهارم و پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

فینال وزن ۵۸- کیلوگرم، تکرار دیدار نهایی جام فجر بین مهدی حاجی موسایی. ابوالفضل زندی بود که، حاج موسایی موفق شد بار دیگر به نشان طلا دست پیدا کند. محمد صادق دهقانی در وزن ۶۸ – مانند رقابت‌های جام فجر به دیدار نهایی راه یافت، اما به دلیل آسیب دیدگی عابدیان نقره گرفت. در وزن ۸۰- کیلوگرم امیر محمد اشرافی با ارائه نمایشی قابل توجه به فینال رسید وبا برتری مقابل حسن بشیری موفق به کسب مدال طلا شد. در ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی که مسافر رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس است در دیدار نهایی با برتری مقابل علی احمدی موفق به کسب مدال طلا شد.

خوش روش بهترین تکواندوکار این دوره از مسابقات

در پایان این رقابت‌ها «علی خوشروش» نماینده وزن ۷۴- کیلوگرم ایران به عنوان برترین تکواندوکار، «واردان قارامانیان» از ارمنستان به عنوان بهترین و مغولستان به عنوان تیم منتخب اخلاق انتخاب و معرفی شدند. همچنین «چان هسین لیو» (تایوان)، «ندهیم محمد خلاف ال» (عراق)، مهدی بهادری (ایران) و «سئونگ روک کیم» (کره جنوبی) به عنوان برترین داوران این رقابت‌ها انتخاب شدند.

در روز دوم این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۵۸-، ۶۸-، ۸۰- و ۸۷+ کیلوگرم به مصاف هم رفتند که نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

نفرات برتر چهار وزن دوم:

وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- مهدی حاجی موسایی (ایران) ۲- ابوالفضل زندی (ایران) ۳- سایاد داداشوو (آذربایجان) و تامیرلان تلیولس (قزاقستان)

وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- امیر مرتضی عابدینی (ایران) ۲- محمد صادق دهقانی (ایران) ۳- امیر رضا غلامی (ایران) کامران کاظمی (ایران)

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- امیر محمد اشرافی (ایران) ۲- حسن بشیری (ایران) ۳- سید محمد امین کریمی (ایران) و سالار رحمتی (ایران)

وزن ۸۷+ کیلوگرم:

۱- آرین سلیمی (ایران) ۲- علی احمدی (ایران) ۳- امیر محمد رحمانی راد (ایران) و حمزه عمر سعید (پاکستان)

بهترین داوران جام ریاست فدراسیون جهانی