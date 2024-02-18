۴ تریلر حامل سوخت قاچاق در البرز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی البرز با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال میزان قابل توجهی سوخت قاچاق به وسیله چهار تریلی تانکردار در سطح حوزه استحفاظی استان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با شناسایی مسیر تردد تریلی‌های حامل سوخت قاچاق در آزادراه غدیر، با هماهنگی مقام قضائی اقدام به متوقف کردن آنها کردند. در بازرسی از این تریلی‌ها ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مدارک و قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری چهار نفر در این عملیات خبر داد و بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق مکشوفه را حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار هداوند با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص و ارسال آن به تعزیرات حکومتی استان خاطرنشان کرد: حضور فعال پلیس در محورهای مواصلاتی موجب شده تا عرصه بر جولان قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور تنگ شود.