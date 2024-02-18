به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نکوداشت تقی دژاکام از چهرههای حوزه ارتباطات و رسانه، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در دومین روز بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران برگزار میشود.
دژاکام در گزارش، مقالهنویسی، ویرایش، اخلاق خبرنگاری صاحبنظر بوده و بیش از دویستمقاله در موضوعات مختلف سیاسی، بینالمللی، فرهنگی، ادبی، سینمایی، مذهبی در روزنامههای کیهان، اطلاعات، سلام، ایران و چندین مجله و ماهنامه نوشته است.
این فعال رسانه معتقد است در دنیای خبر، روزنامهنگار تراز با حفظ جسارت اخلاقی و راستگویی، با شجاعت و مسئولیت، در مسیر اصول اخلاق و شرع، به افشای حقایق جامعه میپردازد و نقدهای خود را به شیوهای راستگویانه و منصفانه مطرح میکند.
به گفته وی، برای روزنامهنگار تراز میتوان معیارهایی تعیین کرد مثل اینکه به اصول حرفهای کار خود آشنا و پایبند باشد، بداند سرعت و دقت در انتقال خبر چیست، بداند دروازهبانی صحیح و مناسب خبر چگونه است، بداند مطلقاً نباید دروغ بگوید یا تنها بخشی از واقعیت را بگوید که بخشی از آن نادیده باقی بماند، بلد باشد از همه قالبهای حرفهای اعم از خبر و مصاحبه و گزارش و یادداشت برای بیان حرف و پیام خود استفاده کند و بداند کدام قالب مناسب کدام ماجراست، روابط عمومی خوبی داشته باشد و بتواند در سریعترین زمان ممکن برای حوادث و ماجراهای پیشآمده مصاحبه و یادداشت بگیرد، فرق آگهی و خبر را بلد باشد! و بداند آگهی سهم سازمان است و خبر و مصاحبه و یادداشت، تلاش و ابتکار اوست.
مراسم نکوداشت دژاکام فردا دوشنبه ۳۰ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در نمایشگاه رسانههای ایران برگزار میشود.
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