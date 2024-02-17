به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان، مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: نمایشگاه رسانه‌های ایران مهمترین فرصت و بستر برای هم افزایی و هم‌اندیشی فعالان رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود و احیا و برگزاری مجدد آن پس از چند سال وقفه آن هم متناسب با تحولات و نیازمندی‌های روز فضای رسانه‌ای ایران و جهان قطعاً یکی از مهمترین خدمات و دستاورد بزرگ دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: بیست چهارمین دوره نمایشگاه رسانه‌های ایران هر چند تداوم تکامل یافته تجربه نمایشگاه مطبوعات محسوب می‌شود اما در این دوره علاوه بر تغییر نام شاهد تحول جدی در حوزه محتوایی این نمایشگاه هستیم که این مسئله موجب حداکثر تطابق محتوای این نمایشگاه با نیازمندی اصحاب رسانه و همچنین آحاد افکار عمومی شده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شخصاً به عنوان فردی که سال‌ها در مسئولیت‌های رسانه‌ای مختلف ملی و محلی ایفای نقش کرده‌ام بایستی بر این نکته تاکید کنم که نمایشگاه رسانه‌های ایران به واسطه فراهم کردن زمینه هم افزایی جریان‌های رسانه‌ای مختلف کشور می‌تواند زمینه ساز افزایش توان ملی کشور در حوزه رسانه باشد.

این‌پژوهشگر حوزه رسانه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در حوزه رسانه گفت: نمایشگاه رسانه‌های ایران در مدت زمان برگزاری خود به واسطه برگزاری نشست‌ها و دیدارهای تخصصی بین اصحاب رسانه این فرصت را دارد که منطبق بر مطالبات رهبر معظم انقلاب و همچنین رهنمودهای رییس جمهور دولت سیزدهم چهارچوب نظام رسانه‌ای تراز انقلاب اسلامی را برای اصحاب رسانه کشور تبیین کند.

محمدیان توجه به رسانه‌های نوین به‌ویژه انسان رسانه‌ها و نقش و جایگاه آن‌ها در هدایت افکار عمومی را یکی دیگر از اولویت‌ها این نمایشگاه برشمرد و گفت: با توجه به سیاست‌ها و رهنمودهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حفظ حقوق افکار عمومی کشور سیاست سازماندهی انسان رسانه‌ها در دستور کار قرار گرفته شده تا انشاالله این بازیگران نوین رسانه‌ای کشور در چهارچوب قانون و منافع ملی قادر باشند فعالیت‌های رسانه‌ای خویش را دنبال کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه صورت گرفته در راستای برگزاری این‌دوره از نمایشگاه رسانه‌های ایران بدون شک شاهد خلق یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور در سال جاری خواهیم بود. بنابراین به نوبه خود از تمام علاقمندان حوزه رسانه کشور دعوت می‌کنم که از این نمایشگاه بازدید کنند.