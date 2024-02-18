اسبقیان: اولویت اول وزارت بازیهای المپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان در مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: جلسه خوب و کاربردی بود، دغدغه هیاتهای استانی را شنیدیم. رئیس هیات در استانی تلاش میکند و با کمبود تجهیزات میجنگند و میخواهد در مجمع انتظاراتش را بگوید که این حقی است که باید به روسای هیاتها بدهیم. ما در راستای توسعه ورزش و اقتدار ورزش حرکت میکنیم.
وی افزود: امروز اگر قرعه به نام من افتاده که در این جایگاه نشستهام بدانید که فرقی با شما ندارم. به نمایندگی شما عزیزان در معاونت ورزش قهرمانی خدمتگزار هستم. ورزش یک پدیده اجتماعی است. مقام معظم رهبری دیدگاه ویژه و خاصی به ورزش دارد و هوشمندانه ورزش کشور را رصد میکند.
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: حرکات زورخانهای حضرت آقا را به وجد آورد و ایشان تاکیدات زیادی بر رفع مشکلات سالهای گذشته که تا کنون رفع نشده است داشتند.
اسبقیان افزود: کارهای اساسی در خصوص مسکن ورزشکاران و معیشت ورزشکاران انجام میشود. همیشه به همکارانم میگویم صدای این کارهای زیربنایی در خواهد آمد.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی که دوستان اشاره کردند مورد تایید است، گفت: ورزش را از پایینترین بخش شروع کردم و همه اینها را درک میکنم. هم ورزشکار بودهام و هم مربیگری کردهام. مربی تیم ملی و رییس هیات استان بودهام و میدانم دغدغه شما چیست.
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش تاکید کرد: اینکه شما میخواهید تیراندازی دیده شود میشود و سند حرف من بودجه ای است که به این فدراسیون داده میشود. رقم اعتبارات این فدراسیون بالاتر از سایر استانها است میدانم کم است اما ما هم یک ظرفیتی دارم. باید با حقوق ماهانه خانواده را اداره کنم. هر چیزی که خانواده نیاز دارد را نمیتوانم تهیه کنم اما مدیریت میکنم.
اسبقیان ادامه داد: ما اولویت بندی میکنیم. تیراندازی جزو رشتههایی اولویت وزارت است. ۱۴ سهمیه کسب کرده و مدال المپیک دارد. ما باید به این رشته توجه کنیم. امروز قرار است از تکواندو که دو سهمیه گرفته و افتخارآفرینی کرده بازبینی کنیم. وقتی با آقای هاشمی صحبت میکنیم میگوید اولویت اول کشور المپیک است. رشتهای که کسب سهمیه کرده نمیشود کم گذاشت.
وی افزود: تیراندازی هم تاکید پیامبر است و هم اینکه شرایط این است که به این رشته توجه شود. هم از سمت خودم و هم از سوی وزیر میگویم تیراندازی جزو ۱۰ رشته اول ما است. تیراندازی ۴ سهمیه کسب کرده است. در اعتبارات ۱۴۰۳ هم به این رشته توجه میکنیم. دو فرصت در این رشته وجود دارد. هم اینکه این رشته رشته دینی است و هم اینکه قربانی رئیس این فدراسیون است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش گفت: المپیک اولویت اول وزارت است و تیراندازی هم در همین راستا در اولویت بندی ما قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان در مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی اظهار کرد: جلسه خوب و کاربردی بود، دغدغه هیاتهای استانی را شنیدیم. رئیس هیات در استانی تلاش میکند و با کمبود تجهیزات میجنگند و میخواهد در مجمع انتظاراتش را بگوید که این حقی است که باید به روسای هیاتها بدهیم. ما در راستای توسعه ورزش و اقتدار ورزش حرکت میکنیم.
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