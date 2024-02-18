واکنش وزارت ورزش به اختلاف بین مدیرعامل و سرمربی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به بودجه فدراسیون‌ها و پرداختی انجام شده گفت: ۷۰ درصد کلیات است و بنا داریم تا پایان سال فدراسیون های اولویت دار ما که کسب سهمیه کردند و یا از شانس بیشتری برای کسب سهمیه برخوردار هستند به ۱۰۰ درصد برسانیم.



وی در مورد رقم پاداش تعیین شده برای مدال آوران المپیک توضیح داد و گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم قطعا برای ایجاد انگیزه پاداش های بازیهای المپیک را به زودی اعلام خواهیم کرد.



اسبقیان در مورد حضور حسن طباطبایی در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: او عضو هیات مدیره پرسپولیس است و باید طبق قوانین تغییراتی صورت بگیرد.



اسبقیان در واکنش به اختلافات پیش آمده بین خطیر و نکونام مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: این موضوعات حل و فصل می شود. وزارت ورزش همیشه توصیه می‌کند از اختلافها پرهیز کنند. هم استقلال و هم پرسپولیس و هم سایر باشگاه‌ها مورد حمایت معنوی ما هستند.