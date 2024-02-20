به گزارش خبرنگار مهر، در بین رشتههای المپیکی ایران، تاکنون دست کمانداران کشورمان از رسیدن به سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس کوتاه مانده است. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران مسابقات قهرمانی جهان، بازیهای آسیایی هانگژو و مسابقات قهرمانی آسیا را در حالی پشت سرگذاشت که در هیچ یک از اینها موفق به کسب سهمیه نشد.
البته ملی پوشان ایران رقابتهای جهانی آلمان را به دلیل عدم صدور ویزا از دست دادند ولی در دو رویداد دیگر هم ناکام بودند و حالا باید شانس خود را در رقابتهای کاپ جهانی ترکیه امتحان کنند.
این مسابقات قرار است خرداد سال آینده برگزار شود. کمانداران ایران از المپیک ۲۰۰۸ پکن با کسب ۲ سهمیه موفق به حضور در این بازیها شدند، تیروکمان ایران در المپیک پکن و لندن با دو سهمیه و در بازیهای ریو و توکیو نیز با یک سهمیه حضور داشت.
در حال حاضر اردوی تیم ملی ریکرو برای شرکت در آخرین مسابقات تعیین شده برای کسب سهمیه از ۹ دی ماه در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز شده است. محمدحسین گلشنی، محمدرضا عرب عامری، رضا شبانی، صادق اشرفی، فائز محمدی، محمدطاها صفری در بخش مردان و مهتا عبداللهی، ریحانه زارع، مبینا فلاح، یسنا پورماهانی، حوریه حاجی حسینی، مبینا جعفری در بخش بانوان نفرات حاضر در این اردو هستند. سونگ چیل هونگ نیز به عنوان سرمربی هدایت کمانداران کشورمان را به عهده دارد.
کاپ جهانی آخرین فرصت کسب سهمیه
غلامرضا شعبانی بهار در گفت وگو با خبرنگار مهر درخصوص برنامههای پیشبینی شده برای تیم ملی جهت کسب سهمیه المپیک اظهار کرد: مسابقات کاپ جهانی ترکیه آخرین فرصت ما برای رسیدن به بازیهای المپیک پاریس است در حال حاضر تیم ملی مدتهاست که تمرینات خود را زیر نظر مربی کره ای آغاز کرده است. ملی پوشان ما شبانه روز تمرین میکنند تا به امید خدا بتوانیم حضور خوبی در رقابتهای ترکیه داشته باشیم.
دنبال تامین منابع مالی برای اعزامها
وی با اشاره به اردوهای تدارکاتی برنامه ریزی شده نیز گفت: مرحله نخست کاپ جهانی به میزبانی شانگهای چین برگزار خواهد شد که قصد داریم تیم را اوایل اردیبهشت راهی این رویداد کنیم. اواخر اردیبهشت نیز مرحله دوم کاپ جهانی است که این بار میزبان این رویداد کره جنوبی است در تلاش هستیم تا بتوانیم با تامین منابع مالی مورد نیاز در این رقابتها نیز حاضر شویم.
درخواست سرمربی تیم ملی
رییس فدراسیون تیراندازی با کمان در ادامه خاطر نشان کرد: البته مربی تیم ملی پیشنهاد کرده است که مابین این دو مسابقه یک اردوی تدارکاتی هم داشته باشیم که امیدوارم بتوانیم این شرایط را فراهم کنیم تا تیم یک اردو هم در کره داشته باشد.
قولی برای کسب سهمیه نمی دهم
شعبانی بهار در پاسخ به اینکه ملی پوشان ایران چه میزان شانس برای کسب سهمیه دارند؟ گفت: پیشبینی مربی کرهای در جلسهای که با کمیته ملی المپیک داشتیم کسب سهمیه تیمی در بخش مردان و احتمال کسب یک سهمیه انفرادی در بخش بانوان بود. مربی کرهای معتقد است ما در هر دو بخش از شانس ۶۰ درصدی برخوردارهستیم. من هم امیدوارم ولی قولی نمیدهم.
رقم پاداش را فراموش کردم
وی در ادامه درخصوص میزان پاداش تعیین شده برای ملی پوشانی که شانس کسب سهمیه دارند؛ توضیح داد: ما برای انگیزه دادن به تیم هم برای مربی و هم برای ملیپوشان پاداشی را در نظر گرفتیم. این موضوع در هیات رییسه مورد بررسی قرار گرفته است ولی رقم آن را فراموش کردم!
نعمتی را به پارالمپیک دادیم
رییس فدراسیون تیراندازی با کمان در پایان درباره آخرین وضعیت زهرا نعمتی برای کسب سهمیه المپیک پاریس گفت: ما نعمتی را به بخش پارالمپیک واگذار کردیم. در مورد اینکه آیا او برای پارالمپیک برنامه دارد یا خیر هم اطلاعی ندارم باید از خودش بپرسید.
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