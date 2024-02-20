به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، قرعه‌کشی مرحله هشتم (آخرین دوره) با شعار «جادوی کارتت رو فعال کن» صبح روز شنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور نمایندگان حراست، بازرسی و اداره امنیت اطلاعات این بانک برگزار شد و از میان ۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۲۵ شرکت کننده واجد شرایط و بیش از ۲۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون امتیاز، برندگان این دوره انتخاب شدند.

همراهان جشنواره بزرگ کارت جادویی بانک تجارت برای اطلاع از اسامی برندگان دوره هشتم (آخرین دوره) می‌توانند به آدرس https://ctejarat.com/magiccard مراجعه کنند.