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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

برندگان آخرین مرحله قرعه‌کشی جشنواره کارت جادویی بانک تجارت

برندگان آخرین مرحله قرعه‌کشی جشنواره کارت جادویی بانک تجارت

قرعه‌کشی دور هشتم (آخرین دوره) جشنواره کارت جادویی بانک تجارت برگزار و در جریان آن ۱۰ کارت طلایی یک میلیارد ریالی و ۳۷ جایزه ۲۵۰ میلیون ریالی دیگر به شرکت‌کنندگان در این جشنواره تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، قرعه‌کشی مرحله هشتم (آخرین دوره) با شعار «جادوی کارتت رو فعال کن» صبح روز شنبه ۲۸ بهمن ماه با حضور نمایندگان حراست، بازرسی و اداره امنیت اطلاعات این بانک برگزار شد و از میان ۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۲۵ شرکت کننده واجد شرایط و بیش از ۲۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون امتیاز، برندگان این دوره انتخاب شدند.

همراهان جشنواره بزرگ کارت جادویی بانک تجارت برای اطلاع از اسامی برندگان دوره هشتم (آخرین دوره) می‌توانند به آدرس https://ctejarat.com/magiccard مراجعه کنند.

کد مطلب 6031344

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