خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، بعد از شش سال وقفه از روز گذشته (یکشنبه) در محل مصلی امام خمینی (ره) در تهران آغاز به کار کرده است و اولین روز آن، با استقبال خوب علاقمندان و فعالان رسانه‌ای برگزار شد.

گروه رسانه‌ای مهر، در پی آن است از فرصتی که این رویداد فراهم آورده، استفاده کند و پای صحبت گروهی از فعالان رسانه‌ای بنشیند که مشکلات صنفی بیش از دیگران گریبان آنها را گرفته است.

گرچه معیشت حداقلی، شرایط پیچیده بیمه، سختی کار، عدم امنیت شغلی و موارد متعدد دیگری از این دست، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را در طول این سال‌ها به چالش کشیده است؛ اما «استانی‌ها» و فعالان رسانه‌ای دور از مرکز، با ابعاد بزرگ‌تری از این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند.

از این روی، «مجله مهر» نشستی برگزار می‌کند تا بی‌واسطه و بی‌پرده درددل‌های این گروه شنیده شود. علاقمندان می‌توانند ساعت ۱۴:۳۰ امروز (دوشنبه ۳۰ بهمن) به محل جایگاه غرفه خبرگزاری مهر واقع در راهروی اصلی نمایشگاه، بین ستون ۶۲ و ۶۳ مراجعه کنند.