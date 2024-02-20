ارسلان کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابت های انتخابی کاپ آسیا گفت: خوشبختانه اردو با شرایط خوب پیش می رود و مشکل خاصی وجود ندارد. البته آغاز اردو با غیبت برخی بازیکنان همراه بود از جمله خود من و سه بازیکن دیگر شهرداری گرگان که درگیر سوپرلیگ غرب آسیا بودیم اما به محض پایان کارمان در این رقابت ها وارد اردو شدیم.

وی ادامه داد: بهنام یخچالی و محمد امینی هم به خاطر بازی در لیگ آلمان و فرانسه با تاخیر وارد اردو شدند. امینی آخرین بازیکنی بود که به ترکیب اردونشینان اضافه شد و از روز گذشته اردو با ترکیب کامل دنبال شد.

این ملی پوش بسکتبال با یادآوری اینکه نخستین دیدار ایران در انتخابی کاپ آسیا روز جمعه برگزار می شود، خاطرنشان کرد: زمان اردو برای این پنجره کوتاه بود اما با توجه به اینکه همه بازیکنان تا قبل از اردو درگیر مسابقات باشگاهی بودند، مشکلی از حیث آمادگی نداشتیم. خوشبختانه آسیب دیدگی خاصی هم متوجه بازیکنان نیست و در کل شرایط قابل قبولی داریم.

کاظمی با اشاره به دیداری که تیم ملی بسکتبال باید در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا برابر قطر و هند داشته باشد، تصریح کرد: بعید می دانم دیدارهای سختی داشته باشیم، دو حریفی داریم که اسم و رسم دار نیستند اگرچه خیلی نمی توانیم به این موضوع اکتفا کنیم. ما با همان تیمی که به المپیک رفتیم مقابل قطر به مشکل خوردیم و به سختی و در دقایق آخر توانستیم از این تیم عبور کنیم. بنابراین باید هوشیارانه برابر این تیم عربی وارد میدان شویم.

وی گفت: در کل بازی با تیم هایی مانند قطر، سوریه و عراق این شرایط را دارد. به طور کل حریفان مدعی برای ما نیستند اما بعضا در جریان بازی به مشکل بر می خوریم.

وی افزود: در مورد هند هم اصلا به خاطر ندارم آخرین باری که با این تیم بازی کردیم در چه شرایطی بودیم. شناختی از بازیکنان هند ندارم فقط این را می‌دانم که «ماتیک» سرمربی پیشین تیم ملی ایران هدایت این تیم را بر عهده گرفته بود. البته نمی دانم این مربی همچنان با هند کار می کند یا نه، در کل شناخت زیادی از وضعیت تیم ملی هند ندارم اما بعید است مقابل این تیم مشکلی داشته باشیم.

بازیکن تیم بسکتبال شهرداری گرگان همچنین در مورد این تیم که با صدرنشینی در مرحله مقدماتی سوپرلیگ غرب آسیا صعود متقدرانه به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها داشت، گفت: شهرداری گرگان روند خوب و ثابتی در این رقابت ها داشت. البته شاید کسی تصور می کرد به این راحتی مقابل ساجس پیروز شویم اما عملکرد منسجم و نرمالی که بازیکنان در همه دیدارها داشتند، به این مهم ختم شد.

کاظمی با یادآوری پیروزی شهرداری گرگان در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر ساجس لبنان گفت: زمانی که در نخستین دیدار رفت و در لبنان موفق به شکست ساجس شدیم، این تیم در لیگ باشگاهی کشورش بدون باخت صدرنشین بود و حتی الریاضی را هم شکست داده بود. قطعا بازیکنان شهرداری گرگان خیلی ایده آل بازی کردند که این تیم را در هر دو بازی شکست دادند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی سوپر لیگ غرب آسیا باید با برنده دیدار تیم های تیم‌های الشرطه عراق و الاتحاد سوریه بازی کند، گفت: هر یک از این دو تیم که وارد نیمه نهایی شوند، نمی توانند حریف سختی و دست و پاگیری برای شهرداری گرگان باشند. بنابراین ما به احتمال ۹۰ فینالیست غرب آسیا خواهیم شد.

ملی پوش شهرداری گرگان یادآور شد: الریاضی هم دیگر تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی است. این تیم باید با برنده دیدار تیم های ساجس لبنان و الوحدا سوریه رقابت کند. اینکه ساجس برنده این بازی باشد و دو تیم لبنانی برگزارکننده یکی از دیدارهای نیمه نهایی باشند، خیلی دور از ذهن نیست. با این اوصاف ما در فینال باید با یکی از دو نماینده لبنان رقابت داشته باشیم.

ارسلان کاظمی ابراز امیدواری کرد که روند خوب و بدون تزلزل تیم شهرداری گرگان تا قهرمانی در سوپر لیگ غرب آسیا ادامه داشته باشد.