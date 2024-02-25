والیبال ایران با کادرفنی ایرانی آسیب دید/معروف نباید مثل دایی شود

ناصر میرفخرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال گفت: در جلسه کمیته فنی در مورد ۵ گزینه تیم ملی صحبت کردیم، سوابق آنها را بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدند که دو نفر برای هدایت تیم ملی از سایر گزینهها بهتر هستند.
وی ادامه داد: اعضای کمیته فنی این دو نفر را پیشنهاد دادند و به صورت مکتوب انتخاب کردند که فدراسیون تا آخر هفته با این دو نفر وارد مذاکره شود تا با جزییات بیشتری از آنها در نهایت یک نفر را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنند.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون والیبال عنوان کرد: دیدگاه تمام اعضای کمیته فنی این بود که برای هدایت تیم ملی مربی خارجی انتخاب کنیم. فدراسیون پنج گزینه را به اعضای کمیته فنی معرفی کرد که اعضا هم از بین آنها دو نفر را به عنوان گزینه نهایی انتخاب کردند تا فدراسیون با آنها مذاکرات نهایی را انجام بدهد.
وی فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که آینده تیم ملی را با سرمربی جدید چطور ارزیابی میکند، گفت: با هر کدام از این دو مربی فدراسیون تا المپیک قرارداد میبندد، بعد از آن هم عملکرد این دو مربی مورد بررسی قرار میگیرد، تا آن زمان هم انتخاب فدراسیون برگزار شده و هر رئیسی هم نقطه نظرات خود را دارد و اگر مورد تأیید نبود به سراغ گزینه دیگری میرود.
میرفخرایی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای کمیته فنی به دنبال انتخاب سرمربی داخلی بودند، گفت: به هیچ عنوان. البته برخیها معتقد بودند به موازات انتخاب سرمربی خارجی، در مورد مربیان داخلی هم صحبت کنیم که این دیدگاه در کمیته فنی رأی نیاورد. با توجه به فضایی که در جامعه وجود دارد و آسیبی که والیبال از مربی ایرانی دیده مردم دیگر نمیپذیرند بار دیگر مربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد. بنابراین انتخاب سرمربی داخلی برای هدایت تیم ملی مورد مخالفت اعضای کمیته فنی قرار گرفت.
عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال ادامه داد: البته این موضوع هم مطرح شد که وقتی سرمربی خارجی برای هدایت تیم انتخاب شد، چند مربی ایرانی که تمایل دارند به عنوان دستیار در کنار مربی خارجی حضور داشته باشند. هر مربی که چارچوب فدراسیون را قبول کرد به عنوان دستیار میتواند در کنار سرمربی خارجی در تیم ملی حضور داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که فدراسیون با این دو گزینه هم توافق نکرد، تکلیف چه خواهد شد، گفت: اگر به هر دلیلی مثل مسائل مالی، فدراسیون با این دو گزینه هم برای هدایت تیم ملی توافق نکرد، باز هم انتخاب اعضای فنی سرمربی خارجی خواهد بود. برخی دوستان با من تماس میگیرند که به همه آنها میگویم تصمیم فدراسیون این است که مربی خارجی برای تیم ملی انتخاب کند.
میرفخرایی تأکید کرد: البته هر مربی خارجی که برای هدایت تیم ملی انتخاب میشود به ما تضمین نمیدهند که تیم ملی حتماً سهمیه المپیک میگیرد. ما خودمان این موضوع را میدانیم چون شانسمان کم است. اگر ما قول بدهیم که فدراسیون مربی خارجی جذب میکند که سهمیه المپیک را به دست بیاورد، قول بیهودهای خواهد بود. این قول ضمانت اجرایی ندارد، اما با وجود اینکه ما ۱۰ درصد شانس داریم تلاش خواهیم کرد.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون والیبال گفت: مردم از مسئولان و اعضای کمیته فنی میخواهند که اگر والیبال حتی سهمیه هم نگیرد اما از این حال و هوا خارج شود و بتواند خوب بازی کند و از پیش بازنده نباشد. ما به دنبال آن هستیم، اما اینکه مربی تا چه اندازه در این راه موفق میشود به جایگاه حرفهایگری او ارتباط دارد.
وی گفت: اولین جلسه کمیته فنی در زمان داورزنی برگزار شد که آن موقع ۱۳ گزینه مورد نظر بود که رئیس فدراسیون در همان زمان گفت با این ۱۳ نفر صحبت کرده و تنها ۳ نفر مورد قبول کردند به ایران بیایند. بقیه مربیان تیم دارند و در جای دیگری مشغول بودند. در نهایت سه گزینه باقی ماند که دو نفر از آنها (لورنزتی و هنین) همان شب عذرخواهی کردند و گفتند ما نمیتوانیم به ایران بیایم.
میرفخرایی گفت: از بین آن سه گزینه پیاتزا تنها باقی ماند که بین گزینههای ما هم بود. اما طبق صحبتی که با مرادی کرده بود گفته بود من با هلند قراردادم ولی به صورت همزمان میتوانم تیم شما را هم مدیریت کنم که ما آن را نپذیرفتیم.
وی در پاسخ به این سوال که نام سعید معروف به عنوان مربی مطرح شده یا خیر گفت: خیر مطرح نشد. دو سال پیش در کمیته فنی با نفرات بیشتر به کادر فنی پیشنهاد دادیم که از معروف، موسوی، میلاد عبادی پور و غفور استفاده کنید چون این نفرات هنوز دارند بازی میکنند. در جلسه به ما گفتند قصد پوستاندازی داریم که البته به دلایلی نخواستند این نفرات را به تیم دعوت کنند و از بین آنها تنها موسوی در خدمت تیم قرار گرفت و میلاد هم دیرتر به تیم ملی اضافه شد.
میرفخرایی عنوان کرد: ما از آقای معروف در آن زمان به عنوان بازیکن اسم بردیم، چند ماه پیش در زمان داورزنی در کمیته فنی عنوان شد که معروف هم برای هدایت تیم ملی اعلام آمادگی کرده است. همان زمان در جلسه شورای فنی، یکی دو نفر با حضور سعید معروف موافقت کردند.
وی گفت: والیبال با وجود اینکه کادر فنی قبلی سابقه مربیگری داشت اما آسیب دید، اما معروف تا به حال سابقه مربیگری نداشته و هر چقدر از او شنیدیم در مورد بازیکنی او بوده است. با این حال پیشنهاد دادیم که اگر معروف خیلی دوست دارد مربی شود، میتواند به عنوان دستیار در کنار مربی خارجی حضور داشته باشد و به بازیکنان پاسور کمک کند. من حتی پیشنهاد دادم معروف به عنوان مربی - بازیکن در کنار تیم باشد.
عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال تأکید کرد: اگر ما هدایت تیم ملی را به معروف میسپردیم در واقع به او ظلم میکردیم. در همین جلسه هم من عنوان کردم اگر نباید شرایطی که برای علی دایی به وجود آمد برای معروف رقم بخورد. همین الان مربیان مطرح والیبال به ما قول کسب سهمیه نمیدهند با این شرایط چطور میتوانستیم نیمکت تیم ملی را به معروف میسپردیم؟! من همیشه اعتقاد دارم بازیکنان بزرگ لزوماً مربیان بزرگی نمیشوند. چون مربیگری یک هنر است. ما در تلاش هستیم به عنوان مسئول تصمیمی بگیریم که والیبال بیشتر از این آسیب نبیند.
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