دریافت 25 MB
کد مطلب 6032168
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۵

روز پررونق نمایشگاه مطبوعات

روز پررونق نمایشگاه مطبوعات

گزارشی از حواشی دومین روز نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های ایران را از دریچه دوربین خبرگزاری مهر مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید