دریافت 25 MB کد مطلب 6032168 https://mehrnews.com/x34hnv ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۵ کد مطلب 6032168 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۵ روز پررونق نمایشگاه مطبوعات گزارشی از حواشی دومین روز نمایشگاه مطبوعات و رسانههای ایران را از دریچه دوربین خبرگزاری مهر مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بهادری جهرمی از غرفه مهر بازدید کرد «مجید نوری» فرزند حمید نوری در غرفه مهر حضور یافت سومین روز نمایشگاه رسانه های ایران چگونه گذشت؟ نمایشگاه رسانههای ایران بستری برای اتحاد کشورهای غیروابسته است برچسبها نمایشگاه رسانههای ایران نمایشگاه رسانه های ایران مطبوعات ایران مصلی تهران
نظر شما