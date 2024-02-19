۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۰۵

پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد

مشهد- مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: پروازهای فرودگاه مشهد با کاهش مه گرفتگی و افزایش دید از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار کرد: پروازهای فرودگاه مشهد ساعتی قبل به دلیل کاهش دید افقی و مه گرفتگی متوقف شده بود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: از دقایقی قبل با توجه به افزایش دید، پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از سر گرفته شد.

وی گفت: با توجه به ابطال و امکان تأخیر در برخی پروازها، زائران و مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه مشهد با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ الی ۲۳ تماس حاصل کرده و از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

