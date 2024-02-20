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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۴۵

طارمی مصدوم شد/ احتمال از دست دادن بازی با آرسنال

طارمی مصدوم شد/ احتمال از دست دادن بازی با آرسنال

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو به دلیل مصدومیت امکان دارد دیدار تیمش برابر آرسنال را از دست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پورتو و آرسنال شامگاه چهارشنبه و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید رو در روی هم قرار بگیرند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در تمرین روز گذشته تیمش از ناحیه کشاله ران دچار مصدومیت شد و حضور او در بازی با آرسنال در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

معاینات دقیق روی پای طارمی امروز سه شنبه اول اسفند انجام می‌شود و مشخص خواهد شد که او می‌تواند برای پورتو در بازی با آرسنال به میدان برود یا خیر. در حال حاضر به جز طارمی، مارکانو، زیدو و گونسالو ریبیرو مصدومان پورتو هستند که نمی‌توانند تیم خود را در بازی با آرسنال همراهی کنند.

این بازی از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه چهارشنبه به میزبانی پورتو برگزار می‌شود.

کد مطلب 6032368
بهنام روان پاک

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