  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

برای کاربرد در آتش نشانی؛

هواپیمای آبی خاکی چین در هوای ۲۰- درجه آزمایش شد

هواپیمای آبی خاکی چین در هوای ۲۰- درجه آزمایش شد

هواپیمای آبی و خاکی که چین برای مقاصد آتش نشانی طراحی کرده تست های سخت در آب وهوای ۲۰- درجه سانتیگراد را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اخیرا دستاوردهای مهمی در آسمان منطقه هایلار واقع در شمال منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین رخ داده است. AG۶۰۰M ، یک نسخه از خانواده هواپیماهای آب و خاک AG۶۰۰چین که برای مقاصد آتش نشانی طراحی شده، به طور موفقیت آمیز مجموعه ای از تست های سخت پرواز در آب و هوای سرد را تکمیل کرد.

شرکت صنعت هوانوردی چین (AVIC) این دستاورد را اعلام کرد.

تست های مذکور که حدود ۲ هفته طول کشید قابلیت های AG۶۰۰M را در سرمای سخت زمین و در دمای بین ۲۰- تا ۴۰- درجه سانتیگراد آزمایش کرد. آب وهوای سرد زمینه را برای ارزیابی مقاومت و قابلیت های عملیاتی هواپیما در شرایط سخت بررسی کرد. تمرکز این تست ها بررسی عملکرد سیستم های حیاتی هواپیما از جمله قدرت، سوخت، کنترل پرواز و دستگاه های الکترونیکی هواپیما در مواجهه با یخبندان و شرایط سرمای شدید بود.

پیشرفت های ذکر شده نشان دهنده تعهد چین به وسیع تر کردن مرزهای فناوری هوافضا است.

کد مطلب 6032537
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها