هواپیمای آبی خاکی چین در هوای ۲۰- درجه آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اخیرا دستاوردهای مهمی در آسمان منطقه هایلار واقع در شمال منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین رخ داده است. AG۶۰۰M ، یک نسخه از خانواده هواپیماهای آب و خاک AG۶۰۰چین که برای مقاصد آتش نشانی طراحی شده، به طور موفقیت آمیز مجموعه ای از تست های سخت پرواز در آب و هوای سرد را تکمیل کرد.

شرکت صنعت هوانوردی چین (AVIC) این دستاورد را اعلام کرد.

تست های مذکور که حدود ۲ هفته طول کشید قابلیت های AG۶۰۰M را در سرمای سخت زمین و در دمای بین ۲۰- تا ۴۰- درجه سانتیگراد آزمایش کرد. آب وهوای سرد زمینه را برای ارزیابی مقاومت و قابلیت های عملیاتی هواپیما در شرایط سخت بررسی کرد. تمرکز این تست ها بررسی عملکرد سیستم های حیاتی هواپیما از جمله قدرت، سوخت، کنترل پرواز و دستگاه های الکترونیکی هواپیما در مواجهه با یخبندان و شرایط سرمای شدید بود.

پیشرفت های ذکر شده نشان دهنده تعهد چین به وسیع تر کردن مرزهای فناوری هوافضا است.