فیلم پیاده روی فضانوردان چینی برای تعمیر ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این دومین راهپیمایی فضایی خدمه ماموریت شنژو۱۷ و در کل چهاردهمین راهپیمایی فضایی انجام شده در ایستگاه فضایی تیانگونگ به حساب می آید.

جیانگ شینلین فضانورد چینی فعالیت روی ماژول ونتیان را در ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه به وقت گرینویچ روز شنبه آغاز کرد. در این فعالیت تانگ هونگبو نیز با او را همکاری کرد. تانگ شنجنی، سومین خدمه این ماموریت داخل ایستگاه فضایی چین باقی ماند تا با استفاده از بازوی رباتیک از فعالیت های همکارانش پشتیبانی کند.

هدف اصلی این راهپیمایی انجام عملیات نگهداری پنل های خورشیدی تیانهه ( ماژول اصلی ایستگاه فضایی چین) بود. پنل های خورشیدی عظیم این شرکت بارها با هجوم ریز سیارک ها روبرو شده بودند. دو فضانورد پس از انجام تعمیرات پنل های خورشیدی، ماموریت بررسی را آغاز کردند.

این دو در ساعت ۵:۳۲ دقیقه به روز یک شنبه وقت گرینویچ به ماژول ونتیان باز گشتند.