وفایی: با معضل نبود پیست دست وپنجه نرم می کنیم/با سرما مشکل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست بزرگسالان، سی امین دوره مسابقات رده سنی جوانان و دوازدهمین دوره بخش پارادوچرخه سواری آسیا در بخش پیست از فردا دوم اسفندماه در دهلی نوی هند آغاز به کار کرده و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت و تیم ایران هم با ترکیبی از یک تیم جوان در این رویداد حاضر خواهد شد.

محمود وفایی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم اعزامی ایران گفت: شرایط تیم خوب است و از فردا مسابقات ما در بخش پارا و رده سنی جوانان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه تیم برای حضور در مسابقات تدارکات خارجی نداشت هم گفت: هر چند برای آماده کردن تیم در رویداد خارجی شرکت نکردیم اما اردوهای خوبی را در تهران، رشت و کرج داشتیم، اما با توجه به سرمای هوا خیلی اذیت شدیم.

وی تصریح کرد: ما پیست سرپوشیده دوچرخه سواری نداریم و این یک معضل بزرگ برای ماست و همیشه در این فصل برای ما مشکل درست می کند. سرمای هوا هم که در این فصل تمرین کردیم برای ما مهم بود و مجبور بودیم در پیست های روباز تمرین کنیم و همین عاملی است تا ورزشکاران به آن سطح از آمادگی لازم نرسند.

وفایی ادامه داد: قطعاً اگر مسابقات قهرمانی آسیا در فصل تابستان و فصل بهار باشد شرایط برای حضور ما بهتر است اما در زمستان چاره ای نداریم و با همین شرایط دست و پنجه نرم می کنیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه بچه های ما با همین شرایط در مسابقات بین المللی امتیاز آورده و مدال آوری کرده اند. در همین دوره قبل مسابقات صاحب سه مدال با ارزش در بخش بزرگسالان و جوانان و سه مدال در بخش پارا شدیم.

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در مورد شرایط سنی تیم اعزامی هم خاطرنشان کرد: کار ما در این دوره رقابت ها با این شرایط سخت است. از آن سو تیم ما به نسبت دوره های قبل خیلی جوان شده و میانگین سنی تیم اعزامی زیر ۳۰ سال است.

وی در خصوص تجهیزات رکابزنان در مسابقات قهرمانی آسیا هم بیان کرد: تجهیزات را تا جایی که می شد در اختیار تیم قرار داده ایم. بخشی از دوچرخه ها برای بخش جاده بوده که خود رکابزنان دارند اما دوچرخه های بخش پیست عمدتا برای فدراسیون است که در اختیار ورزشکاران قرار داده ایم هر چند به روز نیست اما تلاش شده از بهترین ها استفاده شود و قطعات آنها تامین گردد.

وفایی در پایان با اشاره تمرین رکابزنان در پیست چوبی دهلی نو هم گفت: خوشببختانه چند روز زودتر به محل برگزاری رقابت ها وارد شدیم و با این امتیاز هر روز در پیست چوبی دهلی تمرین کرده ایم تا رکابزنان به شرایط مسلط تر شوند.