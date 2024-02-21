به گزارش خبرنگار مهر، هادی بشیریان رییس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی مهرماه سال ۹۹ به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد. بشیریان پس از گذشت سه سال و چهار ماه، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخواست مرخصی یک ماهه کرد. البته پیش از این هم خبر استعفای او از ریاست فدراسیون مطرح شده بود.

با توجه به بازنشستگی بشیریان تا پایان سال، او درخواست مرخصی کرده تا فرایند بازنشستگی خود را طی کند. البته هنوز با استعفای او موافق نشده اما به نظر می‌رسد با طی کردن پروسه بازنشستگی‌اش با استعفایش هم موافقت خواهد شد. دوره چهارساله بشیریان در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ۵ مهرماه به پایان می‌رسد و باید منتظر باشیم تا وزیر علوم سرپرست این فدراسیون را مشخص کند.

در حال حاضر امور مربوط به فدراسیون در حال انجام است و امروز هم اولین جلسه هیأت رییسه بدون حضور رییس فدراسیون برگزار شد. در این جلسه علی دوست نایب رییس فدراسیون گزارشی از کارهای انجام شده در خصوص بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و حاضرین گزارشی از امکانات بخش‌ها و چگونگی میزبانی این مسابقات ارائه دادند. همچنین در خصوص تقویم مسابقات جهانی برای سال ۲۰۲۴ بحث و تبادل نظر شد و با توجه به سیاست فدراسیون برای واگذاری مسابقات جهانی برای اعزام به سایر بخش مقرر شد هر بخشی که تمایل دارد رشته‌ای را اعزام کند به فدراسیون اعلام نماید. در ادامه این جلسه در خصوص دستور العمل پرداخت حق الزحمه کادر فنی و عوامل اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و آئین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی، تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌ها بحث و به تصویب اعضا رسید.

با توجه به استعفای بشیریان و همچنین موضوع بازنشستگی او، از رسول خدادادی استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و مدیر گروه آموزشی مدیریت ورزشی، به عنوان گزینه سرپرستی فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی نام برده می‌شود همچنین حبیب هنری هم دیگر گزینه سرپرستی این فدراسیون است.