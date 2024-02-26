پایان کار رکابزنان بدون مدال/ضعیف ترین نتیجه ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست بزرگسالان، سی امین دوره مسابقات رده سنی جوانان و دوازدهمین دوره بخش پارادوچرخه سواری آسیا در بخش پیست از پنجشنبه دوم اسفند در دهلی نو هند آغاز شد و امروز دوشنبه هفتم اسفند با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد. تیم ایران هم با ترکیبی از یک تیم جوان در این رویداد حاضر شده بود.

نمایندگان جوان کشورمان در این دوره از رقابت ها موفق به کسب هیچ مدالی نشدند تا ضعیف ترین نتیجه تیم ایران در چند دوره اخیر ثبت شود. این در حالی بود که در دوره قبل این مسابقات که ابتدای سال جاری و در سال ۲۰۲۳ در مالزی برگزار شده بود ایران در بخش دوچرخه سواری پیست صاحب یک مدال طلا، در بخش جوانان یک برنز و در بخش پارا نیز سه مدال را از آن خود کرده بود.

نکته حائز اهمیت در این دوره از مسابقات کسب اولین مدال دوچرخه سواری کشور عربستان در رده سنی جوانان بود. رکابزنان ژاپن نیز با اختلاف از دیگر کشورها صاحب بیشترین مدال شدند.

امروز دوشنبه و در آخرین روز این مسابقات، محمد امین رحیم آبادی در ماده یک کیلومتر به فینال رسید اما در این بخش به عنوان هشتمی بسنده کرد. آیدین علیاری هم در ماده اومنیوم هم در مجموع یازدهم شد.

در روزهای گذشته نیز نمایندگان کشورمان نتایج زیر را بدست آوردند.

در ماده دور حذفی مردان، آیدین علیاری دوازدهم شد. در ماده اسکرچ مردان، امیرحسین وطن‌پرست در رده نهم ایستاد. در ماده کایرین زنان، شینا واحدی در رده دهم و در ماده دور حذفی زنان نیز پانته‌آ قلی‌پور سیزدهم شد.

شینا واحدی در ماده ۵۰۰ متر تایم تریل انفرادی زنان و در رده سنی جوانان با ثبت زمان ۳۸:۹۱۸ ثانیه به فینال رسید و به مقام پنجم دست یافت. محمد نبی میرباقری در دو ماده اسکرچ اومنیوم و تمپوریس به مقام نهم دست یافت.

بهنام آرین در ماده اسکرچ رده سنی بزرگسالان به مقام یازدهم دست یافت. پریسا مجنونی نیز در اسکرچ بزرگسالان به مقام دوازدهم رسید.

محمدامین رحیم آبادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی کایرین رده سنی بزرگسالان از رسیدن به فینال بازماند. پریسا مجنونی و پانته‌آ قلی‌پور در ماده مدیسون قهرمانی آسیا امروز در رده هفتم قرار گرفتند.

پریسا مجنونی در ماده المپیکی اومنیوم سیزدهم شد. مجنونی اولین بانوی دوچرخه سوار ایران است که ضمن شرکت در این ماده موفق به اتمام هر چهار ماده این رشته شده است.

امیرحسین وطن پرست، پانته آ قلی پور و بهنام آرین در ماده دورامتیازی مصاف رقبای قدرتمند خود رفتند و به ترتیب در رتبه های نهم، دوازهم و هشتم قرار گرفتند.

در ماده ۳ کیلومتر تعقیبی انفرادی محمدنبی میرباقری رکابزن رده سنی جوانان کشورمان نیز باتوجه به عدم صعود به مرحله نهایی فرصت حضور در فینال ماده تعقیبی انفرادی سه کیلومتر را ازدست داد.

در دور حذفی جوانان، امیرحسین وطن پرست دهم شد. در مدیسون جوانان هم امیرحسین وطن پرست و ممد نبی باقری در خط استارت قرار نگرفتند.