به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در این زمینه افزود: این امر در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سلامت به عنوان یکی از چهار رکن انتخابات در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، آرای مردم حق الناس است و همه باید از آن پاسداری کنند و برگزارکنندگان انتخابات نیز با همه توان در جهت صیانت از آرای مردم گام برمی دارند.

وی اظهار کرد: در بخش امنیت انتخابات نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و عوامل نظامی، امنیتی و انتظامی در جهت حفظ امنیت شعب اخذ رای مشارکت فعال خواهند داشت.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه درخصوص ارتقای مشارکت و ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در استان تدابیر لازم اندیشیده شده است، ادامه داد: اولویت اول ما، مشارکت قوی است که در این خصوص از همه ظرفیت‌ها برای ترغیب مردم استفاده می‌شود.

معتمدیان از تلاش موفق در استان برای ایجاد فضای رقابتی در انتخابات ۱۱ اسفند خبر داد و گفت: این امر میسر شده و برای ۱۲ نماینده آذربایجان‌غربی در مجلس دوازدهم، ۳۷۵ نفر داوطلب داریم که نشان دهنده رقابت ۳۲ نفر برای هر کرسی است.

وی افزود: علاوه بر آن، از قومیت‌ها و مذاهب مختلف و علایق و سلایق سیاسی گوناگون در بین کاندیداها وجود دارد که نشان دهنده فضای رقابتی در آذربایجان غربی است.

وی اظهار امیدواری کرد که شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای در ۱۱ اسفند باشیم.