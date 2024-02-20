به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان نظارت مالی فدرال روسیه امروز سه‌شنبه «لیندسی گراهام» سناتور تندرو و جنگ‌طلب آمریکا را در فهرست «تروریست ها و افراط گرایان» روسیه قرار داد.

خردادماه نیز وزارت کشور روسیه لیندسی گراهام را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.

این سناتور جمهوری‌خواه آمریکا پس از آن در فهرست تحت تعقیب روسیه قرار گرفت که فیلمی از او منتشر شد که ضمن حمایت شدید از دولت اوکراین تأکید می‌کرد که کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به دولت و ارتش ا وکراین «موفق‌ترین» هدردادن پول آمریکاست

در بخشی از ویدئویی که آندری یِرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین منتشر کرده، شنیده می‌شود که گراهام این جمله را به زبان می‌آورد: روس‌ها دارند کشته می‌شوند… این بهترین جایی است که ما (آمریکا) تاکنون در آن هزینه کرده‌ایم.

«منزجرکننده» و «چندش‌آوز»، تنها بخشی از واکنش‌هایی است که کاربران فضای مجازی به این ویدئو منتشرشده از سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی داشتند. برخی دیگر از کاربران نیز به اظهارات گراهام واکنش نشان داده و نوشته‌اند که این «چهره واقعی سیاست آمریکایی است.»

کاربری دیگر گراهام را «جنگ‌طلب» خوانده و چنین حرف‌هایی آن هم از زبان یک سناتور مستقر در کنگره آمریکا را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کردند. شماری دیگر نیز در واکنش این سوال را مطرح کردند که «اگر روسیه این حرف‌ها را درباره شهروندان آمریکا به زبان می‌آورد، آنگاه واشنگتن چه واکنشی نشان می‌داد؟»

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، این سومین سفر گراهام به کی‌یف است. او این بار پس از بازگشت از کی‌یف، از کاخ سفید خواست تا ارسال سلاح به اوکراین را تشدید کرده و گفت:

«برخی سلاح‌ها مهم هستند و ما در تامین این سلاح‌های مهم به ارتش اوکراین، خیلی کُند عمل کرده‌ایم. پیام من به دولت بایدن این است؛ از آنچه تاکنون کرده‌اید، قدردانی می‌کنم اما باید بیشتر از این کمک کنید.»

کشورهای غربی از آغاز عملیات نظامی روسیه، همواره برای کی‌یف کمک نظامی و مالی فراهم کرده‌اند. این کمک‌ها در سال ۲۰۲۲ شامل توپخانه و آموزش نظامیان بود و امسال به تسلیحات سنگین از جمله تانک، تغییر پیدا کرده است. واشنگتن به‌تازگی برای ارسال جنگنده اف -۱۶ به اوکراین، متحدانش چراغ سبز نشان داد.

مسکو همواره تاکید کرده که این اقدامات تنها به تشدید تنش و شعله‌ور شدن آتش جنگ منجر شده و در سرنوشت آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.