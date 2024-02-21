موافقت اتحادیه اروپا با بسته سیزدهم تحریم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اتحادیه اروپا با بسته سیزدهم تحریم‌های روسیه موافقت کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد سیزدهمین بسته تحریم های ضد روسیه به اتفاق نظر رسیدند.

در این بیانیه آمده است که سفیران اتحادیه اروپا به تازگی بر روی سیزدهمین بسته تحریمی در چارچوب تجاوز روسیه به اوکراین به طور اصولی به توافق رسیدند. این بسته یکی از گسترده ترین بسته های مورد تایید اتحادیه اروپا است.

طبق بیانیه اتحادیه اروپا، این بسته یک روند مکتوب را طی می کند و به طور رسمی در ۲۴ فوریه اجرایی می شود.

بنا به نوشته خبرگزاری تاس، این بسته شامل تحریم حدود ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی نه تنها از روسیه، بلکه از تعدادی از کشورهای شریک روسیه از جمله چین و کره شمالی است که به گفته اتحادیه اروپا درمشارکت در اقدامات اقتصادی مسکو برای مقابله با تحریم های غرب دست دارند.