شهروند دوتابعیتی روسی-آمریکایی به اتهام خیانت به مسکو بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، براساس اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه، یک زن با تابعیت دوگانه روسی-آمریکایی به اتهام خیانت علیه حاکمیت در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده است.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه به این موضوع اشاره شده است که «اقدامات غیرقانونی این شهروند ۳۳ ساله اهل لس‌آنجلس مهار شده است.» بنا به اعلام این نهاد، فرد مذکور با هدف اقدام علیه امنیت ملی روسیه، به یک کشور خارجی کمک مالی کرده است.

این آژانس همچنین اعلام کرده است که مظنون از فوریه ۲۰۲۲( همزمان با آغاز عملیات نظامی مسکو علیه کی‌یف)، به طور مستمر برای یکی از سازمان‌های اوکراینی، منابع مالی تامین و جمع‌آوری و از این پول برای خرید دارو، تجهیزات، سلاح و مهمات برای نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌کرده است.