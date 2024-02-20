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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

با دستگیری دو نفر؛

خودروی سواری حامل گنج یاب در «گرماب» توقیف شد

خودروی سواری حامل گنج یاب در «گرماب» توقیف شد

بجنورد_ فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از توقیف خودروی سواری حامل سه دستگاه گنج‌یاب و دستگیری دو نفر خبر داد.

سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی گرماب، در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری ریو مشکوک و آن را با هماهنگی به عمل آمده متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو سه دستگاه گنج‌یاب کشف شد، افزود: متهمان این پرونده دو نفر بودند که هر دو دستگیر و بعد از انجام تحقیقات لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6033002

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    نظرات

    • خلیل IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      76 2
      پاسخ
      قاچاقچیان را دستگیر نمی‌کنند دستگاه های خراب گنج یابی را رصد میکنند ،اسباب بازی بیش نیستند ،پلیس آدم رباها و سارقان و اشرار را کشف کنند که ۱۰۰ تا صد تا گوشی می‌دزدند و از کشور خارج میکنند
      • تا شناس RO ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        9 55
        حتما. شما درست. میگین. یعنی پلیس بزاره. تاریخ. وتمدن. به دست غارت گران بیفته.
      • محمود IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        5 10
        معلومه دردت از حماقت و طمع کاریت بابت گوشی زیرقیمته......بیخودی خودت رو با آدم رباتها و.....قائم نکن آدم احمق حقش همینه به پلیس چه ربطی داره .....
      • IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
        0 0
        اینکه دستگاه گنج یاب تو مجازی فروش آزادانه ای دارن هیچ شکی نیست ولی خلاف هرچی میخوادباشه چه اونکه قاچاق گوشی میکنه وچه اونکه دستگاه کشف گنجهای خیالی میفروشه.درواقع رویا فروش هستن هردوتانزدقانون بایدمحکوم بشوند
    • علی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      86 5
      پاسخ
      خوب فکری به حال مردم کردید از گرسنگی جان میدن میرن برای زیرخاکی جرم محسوب میشه گذشتگان برای بد بختی امروز آیندگان گذاشتن در تمام کشورهای دنیا آزاده پیدا میکنند تحویل دولت میدن حق کشف میگیرن فقط تو ایران دست به هرچی بزنید قاجاق هست
      • سیروس IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        18 0
        سلام بخدا سوگند مردم ایران پول احتیاج دارند الان من نگهبان پارک شبدیز منطقه یک کرمانشاه هستم هنوز هم کارگر روزمزد هستم پول ندارم دوچرخه ای بخرم پول ندارم ماشین پیکان بخرم آرزوی من منم عین همه مردم یک ماشین زیر پایم بود
      • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        19 1
        کامل موآفق نظر علی آقا
    • alirezahhasaani6@gmail.com IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      81 2
      پاسخ
      میراث فرنگی محترم شما خاهشن کارایی که میکنید رو گردن مردم نیاندازید بعد اگه فلزیاب غیر قانونیه پس چرا مجوز فروشش رو میدین برا پوله دیگه
    • امین IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      51 7
      پاسخ
      چند بار چندین هزار میلیارد اختلاس کردن حالا مثلاً چند صد میلیون اینا میبردن چی میشد
    • علی IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      59 3
      پاسخ
      بنظرتون اینهمه خلاف واس چیه اونی ک سوخت کشی میکنه ک با سوختش توماشینش میسوزه خدابهش رحم کنه ونسوزه مامورامیگیرنش ماشینشو توقیف میکنن جریمه انچنانی بهش میچسبونن ک نمیتونه بره دنبال ماشینش اونم ک دنبال گنجه وهرخلاف دیگه اگ کسی باشه بفهمه ازسرنداری وبدبختیشه ن اینکه ازخوشیش باشه مردموازفقرو نداری نجات
    • رضا AE ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 1
      پاسخ
      اگه راست میگن مردم پیدا کنن دولت خودش بخره هم سرمایه ملی حفظ بشه هم به دست غارتگران از کشور خارج نشه
    • کوروش IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      8 0
      پاسخ
      آقایان برادران نیروهای پلیس چرا فروشنده ها را نمیگیرن کی داره وارد میکنه راحت میفروشه تهران دویست تا فروشگاه این دستگاه ها وجود داره
    • میر شجاع IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      3 1
      پاسخ
      بدبخت نمی دانست گنج مال از ما بهتران است در ثانی اشتباهی جای آهن قراضه خریده
    • ناشناس IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      9 0
      پاسخ
      ادم خنده اش میگیره من یه گاو داشتم یه شب دوزیدنش رفتم اگاهی بم میگن برو دوربین ها خودت چک کن اگ عکسی بود به ما اطلاع بده وگرنه دیگه از گاو خبری نیست داداش من اول مال ملت رو پیدا کن بدش مال بیت مال رو
    • حسن IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      12 2
      پاسخ
      دستگاه گنج یابی چه ربطی دارد مگر این بنده خدا ها جای را داشتند میکنددن که مرتکب جرم بشن
    • جمشید IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      افرین بشما عجب کار بزرگی کردین کسی که همه چیزشو فروخته و یه اهن یاب پیدا کرده نونی برا خانوادش ببره رو دستگیر کردین متاسفم براتون
    • 0770076262 US ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
      پاسخ
      اگه دولت از کسانی که میرن گنج درمیارن به قیمت پایین تر ازشون ورداره میراث ما به غارت نمیره وقتی حفار میبینه بدونه دردسر میتونه به دولت خودش بده و ی هزینه ای بابتش بگیره هیچ وقت نمیده خارج از کشور وقتی میشه بیرون از خاک تو موزه باشه واز دیدنش لذت برد چرا زیر زمین بمونه
    • رجعبعلی AE ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      10 1
      پاسخ
      قابل توجه شهروندان آدم فروش🤣
    • رجعبعلی AE ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 0
      پاسخ
      فضایه مجازی پر از دستگاه هست چرا نمیگیرن
    • سعید IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      12 0
      پاسخ
      پلیس اینهمه زحمت میکشه در شب و روز با سارقین و متخلفین برخوردودستگیرشون میکنه به قوه قضاییه تحویل میده بعدن با پارتی بازی ورشوه دزد ومال خر اسمی ازشون تو سیستم نمیمونه،نمونش ، گوشیمو دزدیدن پلیس هم دزد ومال خر رو تحویل دادسرا داده اما وقتی رفتم هیچ اثری ازپرونده نبود،به همین سادگی ،قابل توجه مسئولین
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      8 0
      پاسخ
      گنجش گو
    • IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      14 2
      پاسخ
      قانونا داشتن فلزیاب جرم نیست،مگر موقع حفاری
    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      6 1
      پاسخ
      ایول بابا ایول چه کشف مهم و حیاتی انجام دادن برادران انتظامی خوب شد دستگیرش کردن والا با این اسباب بازیها هرچی زیر خاکی بود رو کشف میکردن و میبردن احسن بابا
    • احسان IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      3 2
      پاسخ
      مگه نگهداری یا خرید و فروش این دستگاهها جرمه که توقیف کردن؟ اینها فلزیاب هستن و برای معادن هم استفاده دارن حتی نگهداری اشیا عتیقه هم جرم نیست صرفا کاوش و حفر به قصد تهیه اشیا عتیقه جرمه و خروج انها از کشور
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      5 0
      پاسخ
      ای بابا این همه ماهواره و کلا تبلیغ میکنن.پس چیه.میگن واسه تفریح و ماجرا جویی خودت دستگاه بگیر.اصلا تمام شماره‌ای دستگاه فروشا روی ماهواره شماره‌ای ثابت.پس چرا اینارو گرفتن فروشندهارو کاری ندارن
    • عشو IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      9 1
      پاسخ
      خلاصه کلام قانون فقط روی ادمای ضعیف اجرا میشه همین
      • US ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        5 1
        در تمام ادیان و اسلام گنج روزیه خدادادی است ودررساله امام خمینی آمده گنج حلال می‌باشد وزکات آن باید پرداخت شود ودرکشورهای دنیا دولت گنج آن شخص رامیخرد تا به بیگانه فروخته نشود
    • US ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      4 0
      پاسخ
      اگر دستگاه فلزیاب جرم است چرادرکشورداره قانونی خریدوفروش میشه وگنج‌ در تمام کتابهای ماه روزیه خدادادی می باشد وبایدبراش قانونی بزارن چون در کتاب رساله امام خمینی نوشته گنج پیداکردن حرام نیست دولت آن را ازشخص بخرم تا به خارج نرودمثل تمام دنیا
    • علی IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      3 1
      پاسخ
      مافیای عتیقه نمیزارن دولت خودش ازمردم بخره چون دیگه نمیتونند ازیابنده مفت بخرن وبه خارج ببرن اگرقانونی میشد دولت میخرید الان همه توکشورخودمون بودن نمونش گنج کلماکره
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
      4 0
      پاسخ
      برید رای بدیم درست میشه سرنوشت مون این دوره دیگه حتما خوب خوب میشه دبگه دنبال زیر خاکی رفتن و ندارید تا حالا نتوستن اوضاع رو خوب کنند این سری مردم اگه رای بدن خوب میشه
    • رضا IL ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
      1 0
      پاسخ
      آقایان پلیس اونی که به گنج یابی میاره صددرصدازاحتیاجش مجبور شده نداری بددردیه همیشه دراین موردخودتراجای آن شخص بزارمیگن بی چوالدوزبمن ویک سوزن بخودت ببین خوشت میاداگرواقعاقانونمان درست عمل بشه خوبه ولی آنهایی که اسمشان سرزبانهااست هم کارهای خلافهارادرروزروشن انجام میدن وپلیسهاهچ کاری نمیتوانندبکنند
    • فضل الله IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
      0 0
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      خارجیها هرکدوم یدستگاه دارن تازه دولت تشویقشون میکنن،،ما ایران به کجا رسیدیم،،اخه این افتخاره که ینفرو بگیری بعد تو سایت وروزنامه دادو بیداد کنی اااااای ما دستگاه گنجیاب گرفتیم،بخدا افت داره،،بخدا مردم اگه سیر باشن دنبال گنج واموال گذشتگان نمیرن،هرکی هم میره از بدبختیو فلاکتشه،، گرسنگی فشار اورده،
    • وحید CA ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
      1 1
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      این گنج حق مردم ایران چون وقعا یه جوری شده به نون شبشون محتاج شدن
    • فرهاد IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
      1 0
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      وای چه کار مهمی کردین کمر اختلاصگران رو شکستین طرف دوتا فلز یاب توماشینش بوده گرفتین افتخار هم میکنین اگر داشتنش جرمه چرا فروشنده هاش رو نمیگیرین بعد اون گنده دزدها واختلاصگران رو چرا نمیگیرین پس زورتون به دوتا بیچاره که نون شب محتاجن میرسه فقط

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