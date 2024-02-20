خودروی سواری حامل گنج یاب در «گرماب» توقیف شد

سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی گرماب، در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری ریو مشکوک و آن را با هماهنگی به عمل آمده متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو سه دستگاه گنج‌یاب کشف شد، افزود: متهمان این پرونده دو نفر بودند که هر دو دستگیر و بعد از انجام تحقیقات لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.